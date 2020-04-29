أهالي شبراملكان يشيعون جثمان شهيد الجيش الأبيض بعد وفاته بـ كورونا.. فرق مكافحة العدوي تشعل النيران في التابوت.. وهذه ملامح حياته في قريته

أسر وعائلات "شبراملكان" ينعون رحيل نجلهم ويصفوه "ربنا يرحمه شهيد الجيش الأبيض فى الجنة"

مكافحة العدوى: يشعلون النيران فى تابوت جثمان "الشهيد "لمنع انتشار العدوي للمواطنين

محافظ الغربية يوجه بتدشين حملات وقائية وتطهير وتعقيم لكافة بؤر تفشي العدوي "كوفيد19"

سيطرت حالة من الحزن والوجيعة على وجوه الآلاف من أسر وعائلات قرية شبرا ملكان بمركز المحلة مسقط رأس أحد شهداء كتيبة الجيش الأبيض يدعي "السيد محمد المحسناوي" فني تمريض من أعضاء الكتيبة بإدارة صحة ثان المحلة والمنتدب بمستشفي النجيلة بمحافظة مطروح بعدما وافته المنيه جراء إصابته بعدوي "كوفيد 19 " القاتل بشكل مفاجىء وهو ما أثار حفيظة المواطنين خشية استقبال جثمانه خلال الساعات الأخيرة خشية تفشي أعراض الإصابة .

كما رصدت "صدي البلد " ملامح حياه شهيد الجيش الأبيض ولحظات حياته الأخيرة برفقة زملائه من أعضاء مهنه ونقابة التمريض بمحافظة الغربية والتى اتسمت بالشجاعة وحسن الخلق وثبات المسئولية حسب تصريحات المقربين منه واللذين روا ملامح اللحظات الأخيرة من حياته كاملة .

وحرص العشرات من أسر وعائلات القرية على تشييع جثمان الشهيد ضحية الوباء العالمي وسط إجراءات وقائية احترازية وحراسه أمنية مشدده بمقابر عائلته بوسط القرية فى الساعات الأولي من صباح اليوم وهو ما اربك سير الحياه المعيشية جزئيا خلال الساعات الأخيرة .

فى المقابل نعي حسنين محمد أحد شباب القرية شهيد الجيش الأبيض بقوله "ربنا يرحمه وبسكنه فسيح جناته كان رجلا بمعني الكلمة تعامل مع كافة فئات الناس وخدم الجميع طوالف فترة حياته كالفني تمريض قبل انتدابه خلال الشهور الماضية ليكون أحد الصفوف الأولي فى مجابهه أخطار تفشي وباء "كورونا " .

وأشار "حسنين " بقوله " خبر وفاته أوجع قلوب شباب القرية الذين تواصلوا معه خلال فترة تواجده بالعزل الصحي بمستشفي الن جيلة وفعلا كان يعمل بالشرف لخدمة أبناء وطنه " .

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم اعلنت إشعال النيران فى تابوت أحد مصابي عدوي وباء "كورونا القاتل " عقب الإنتهاء من إجراءات ومراسم دفنه بمسقط رأسه بقرية شبراملكان بنطاق دائرة مركز المحلة الكبري لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في تعليماته إلي الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بالضرورة نشر فرق مكافحة العدوي أثناء إجراءات دفن المدعو "محمد السيد المحسناوي " احد شهداء الجيش الأبيض والذي كان يعمل فني تمريض بمستشفي النجيلة بمحافظة مطروح عقب إصابته مفاجئة والتى أدت الى تدهور حالته الصحية ووفاته .

وكانت مديرية الصحة أعلنت فى وقت سابق عن سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بمستشفي حميات بمركز بسيون عقب إجراء كافة التحاليل كافة الفحوصات الطبية والرعاية العلاجية فضلا عن نعي نقابة التمريض للشهيد على مشاركته فى احتفاليه الكبري ودوره المجتمعي.

كما أوضح وكيل الوزارة أن الإصابة الوحيدة كانت للممرضة من أبناء قرية صالحجر مشيرا أنه تم عزل كافة المخالطين بنطاق مستشفي كفرالزيات .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي سلبيه نتائج المخالطين لها وخروجهم إلى منازلهم بعد خضوعهم للفحوصات الازمة .

وكشف وكيل الصحة أن فريق الترصد بالمديرية يواصل العمل الليل بالنهار في القرى المتواجد بها حالات مصابة، من أجل القضاء على فيروس كورونا، الى جانب استمرار أعمال التعقيم والتطهير في مختلف مناطق ومراكز وقرى المحافظة، وأن المديرية لا تدخر جهدا في محاربة هذا الوباء.