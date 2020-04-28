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فن

البرنس.. فتحي يجهز فخا لـ رضوان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، الذى يجسد شخصية تدعى رضوان، بزيارة أحد أشقائه له واقتراحه بمشاركته فى كباريه لزوجته، فرفض رضوان وينفعل على شقيقه.

ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بين رضوان إخوته على ميراث والدهم، لاسيما فى مواجهة فتحى، أحمد زاهر، الذى يجهز لشقيقه فخا فى محاولة لاستعادة ممتلكات والده الذى كتبها قبل وفاته لأخوهم رضوان.

ويعرض مسلسل "البرنس" يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.
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