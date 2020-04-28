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محافظات

عزل 13 من الفريق الطبي بجامعة القناة بسبب كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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انجي هيبة
وجهت الدكتورة ماجدة هجرس الشكر والتقدير للفريق الطبي بجامعة القناة مؤكدة على الدور الكبير الذي يقومون به في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد معلنة أن الجامعة حريصة على حياة كل فرد بجيشها الأبيض وكل من يعمل في هذه المواجهه مع الفيروس.

كما طالبت رئيس الجامعة إعانة الطاقم الطبي ودعمه في ممارسة عمله وذلك بعدم إثارة الشائعات والاقاويل.

وأعلنت اتخاذ عدة اجراءات بعد اكتشاف حالة اصابة فيروس كورونا، وهي عزل ض١٣ من هيئة التمريض مع اخذ الجرعات الوقائية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المحدث.  

تابعت: تم عمل الفحوصات لكل من تعامل مباشرة مع الحاله كما تم عزل ٥ أطباء مع اخذ الجرعات الوقائية وكذلك عمل الفحوصات الكاملة بالاضافة إلى عزل ٢ عاملين وتم عمل الفحوصات المطلوبة ومتابعة الفريق الطبي

 واوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، تفاصيل الإصابة، مؤكدة أن المريضة حضرت للمستشفى يوم ٢٣ إبريل الحالي تعاني من غيبوبة سكر وحموضة بالدم والحالة العامة غير مستقرة وتم دخولها منذ بداية التعامل إلى غرفة العزل بالعناية المركزه وتم عمل الفحوصات اللازمة وأظهرت نتائج تحاليلها اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.  

اشارت الي تحويلها لمبني العزل المنفصل بالمستشفي وعمل المسحات اللازمة للتشخيص النهائي في ظل تعامل الفريق الطبي بمبني العزل والعناية المركزه بوسائل الحماية كاملتا هذا وتم التأكد من التشخيص يوم الإثنين الموافق ٢٧ ابريل الساعة الثامنة مساءا وتحويلها إلى مستشفي أبو خليفة واخلاء العناية المركزة (أ) وتعقيمها وتطهيرها.  


وعلي جانب أخر أعلن الفريق الاداري للمستشفي برئاسة الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية انه تم تطهير مداخل المستشفي والطوارئ.
عزل 13 من الفريق الطبي بجامعة القناة بسبب كورونا
عزل 13 من الفريق الطبي بجامعة القناة بسبب كورونا
عزل 13 من الفريق الطبي بجامعة القناة بسبب كورونا
عزل 13 من الفريق الطبي بجامعة القناة بسبب كورونا
عزل 13 من الفريق الطبي بجامعة القناة بسبب كورونا
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