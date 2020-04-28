الأورمان توزع 20 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم، توزع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومدن محافظة كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمناسبة شهر رمضان الكريم.





وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع اللحوم تم على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل وتم فيها توزيع 30 ألف كيلو لحوم، والمرحلة الثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فرعها بالمحافظة.





وأشار إلى أن التوزيع تم من خلال التعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا في كل من قرى ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة .





وأضاف أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في قرى ومدن محافظة كفرالشيخ، و تقوم بتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان .



