AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأورمان توزع 20 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت جمعية الأورمان، اليوم، توزع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومدن محافظة كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع اللحوم تم على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل وتم فيها توزيع 30 ألف كيلو لحوم، والمرحلة الثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فرعها بالمحافظة.

وأشار إلى أن التوزيع تم من خلال التعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا في كل من قرى ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة .

وأضاف أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في قرى ومدن محافظة كفرالشيخ، و تقوم بتوزيع  8 آلاف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان .

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ سبق لها ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع 12 ألف غطاءً وبطانية في كفر الشيخ.. تفاصيل

توزيع 16 ألف لحاف وبطانية على غير القادرين بالمنيا

لدعم متضرري كورونا.. الأورمان توزع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى الدقهلية

لدعم المتضررين من كورونا..الأورمان توزع مساعدات عينية عاجلة في الأقصر

لدعم المتضررين من كورونا.. توزيع مساعدات عينية عاجلة في كفر الشيخ

الأورمان توزع مساعدات غذائية على 1000 أسرة بالدقهلية

ترشيحاتنا

شاهد..هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم في ألمانيا

لقاح ياباني جديد من البروتين للقضاء على فيروس كورونا

مرتضى منصور يكشف حقائق جديدة في أزمة النقاز أمام الفيفا

كهربا يقيم محمد رمضان في البرنس.. وحمدي المرغني في فلانتينو

مريض يعتدي بالضرب على ممرض مسن بسبب علبة عصير.. وهكذا عوقب

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشتغل من البيت.. أهم النصائح للتخلص من التوتر الناتج عن العمل من المنزل

أزمة كورونا تحرم 4 سيدات من حضور جنازة والدهن وتوديعه للمرة الأخيرة

الماء فيه سم قاتل.. قصة بحيرة أفريقية تقتل كل من يقترب منها.. صور