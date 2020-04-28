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فن

نبيل الحلفاوي ينفي مهاجمة الفنانات بسبب عمليات التجميل: "نفسي اعرف مين"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أثار الفنان نبيل الحلفاوي الجدل بسبب تغريدة كتبها مؤخرا حول عمليات تجميل الفنانات، كاتبا: "نفسي اعرف مين اللي أدخل في روع كثير من فناناتنا الجميلات كبارًا وصغارا أن تورم الشفايف من شروط الجمال. بزعل بجد وأتحسر على كل من تتطوع بتشويه ملامحها".

لكن بعد تداول التصريحات بأنه يتحدث عن عموم الفنانات، رد الحلفاوي كاتبا: "المواقع كالعادة تضخم الأمر وتضع على لسانك ما لم تقله. أولا أنا لم أهاجم.. كل واحدة حرة. أنا فقط أبديت دهشتي وأسفي. ثانيا لم أتعرض لعمليات التجميل عموما بل حددت بالذات تغليظ الشفاه. ثالثا لم أحدد نجمات رمضان أصلا".

يشارك الحلفاوي في فيلم "القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، وتدور أحداثه حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي، ومن إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال.
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