فتاوى تشغل الأذهان.. موقف الشرع من الذهاب للطبيب في نهار رمضان.. حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم.. البحوث الإسلامية: 3 أشخاص لا يرد دعاؤهم

فتاوى تشغل الأذهان

حكم صيام الحامل والمرضعة في رمضان

حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم

البحوث الإسلامية: 3 أشخاص لا يرد دعائهم

حكم الذهاب إلى الطبيب في نهار رمضان









ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه: " ما حكم صيام الحامل والمرضعة؟".







وأجابت لجنة الفتوى، بأن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض الذي يرجى شفاؤه، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]، وهذا هو الراجح.





وقالت اللجنة، إن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأي من يرى أن عليهما الفدية لا القضاء، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهما.





وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال "ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم ؟ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.





وأضافت، أن نقل الدم أثناء الصيام لا يبطله؛ لأنه كالحجامة، لافتة إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الإفطار مما دخل لا مما خرج، وعليه فنقل الدم لا يبطل الصيام، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.





واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اهـ.





وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اهـ.





وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك 3 اشخاص لا ترد دعواتهم.





وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ".





وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف أقر أنه يحرم على الرجل – من غير المحارم - النظر إلى جسد المرأة كله باستثناء الوجه والكفين والقدمين، حيث يجوز النظر لهما عند بعض الفقهاء.





وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ذهبت زوجتي إلى طبيب أمراض نساء، فهل الكشف عليها في نهار رمضان يفطرها؟»، أن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه بينما يفسد صوم المريضة وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.





وأضافت أنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلى غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.





وتابعت: "فيما أنه بالنسبة لطبيب النساء، فكشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، وعليه أن يُكمل الصيام إلى المغرب ولا شيء عليه، شريطة أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج".