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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل العميد حاتم عاطف لتبرعه بجهازين CPAP للتنفس الصناعى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:01 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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محمد عبد الحليم
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بمكتبه العميد حاتم عاطف محمد لتبرعه بجهازين CPAP للتنفس الصناعى للكبار والأطفال للمستشفى الجامعى. وذلك بحضور الدكتور هشام بشرى مستشار رئيس الجامعة للتطوير والمتابعة، والدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، معبرا عن شكره وتقديره لمساهمته بهذا التبرع.

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جدير بالذكرأن هذه الزيارة تأتى فى اطار مبادرة "احنا سند بعض" والتى أطلقها الدكتور منصور حيث وجه الدعوة لشركاء المجتمع بكافة أطيافه للتبرع تخفيفا لاثار الجائحة ودعما لجهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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