بعد اتهام رامز مجنون رسمي بالإساءة لهم.. تعرف على حقوق المرضى النفسيين بمصر

شهدت الساعات الماضية عددا من الانتقادات الموجهة لبرنامج رامز مجنون رسمى، بعد اتهامه بالإساءة للمرض النفسى والمريض النفسي والعمل على الزيادة من وصمته التى تحاول الدولة جاهدة فى إزالتها وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009".





وتضمنت الانتقادات الكثيرة مستشفى الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان والتى تقدم بطلب للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".





وبالعودة لقانون 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي، تضمنت المادة 36 منه علي عدد من الحقوق للمريض النفسي فى مصر والذي يعالج فى المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، وأقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، والمراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.





1-وتضمنت الحقوق حظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون ، والإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.





2-كما تضمنت رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.





3-تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.





4-يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.





5-ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.





6-لابد أن يحظي في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة.





7-يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.





8-حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية .





9-حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.





10-الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى, وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملًا أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية.





11-التظلم من أي إجراء وفقًا للقواعد والإجراءات، ومقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.





12-تمكينه من مقابلة محاميه، و الحصول على إجازات علاجية طبقًا للخطة العلاجية الموضوعة له.





13-طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميًا بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيًا بعد الخروج, وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيًا.





14-الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.





15-الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقًا للخطة العلاجية المقررة.





ونصت المادة (37) : تلتزم كل منشأة خاضعة لقانون رعاية المريض النفسي بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في المادة السابقة 36عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض.





كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون, وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم, وكيفية تقديم الشكاوي والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.