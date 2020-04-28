بعد مشاهد الاختيار.. رواد السوشيال ميديا يستعيدون أجواء 30 يونيو

أعادت حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" الأجواء لروح ثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من حكم الإخوان.



وتذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجمل مشاهد الروح الوطنية، حين انتفض المصريون بكافة طوائفهم، ضد حكم الجماعة الإرهابية بعد عام من وصولها إلى حكم مصر، وصف بأنه الأسوأ في تاريخ مصر.

ملخص أحداث الحلقة الرابع لمسلسل الاختيار

عرضت قناة ON E الفضائية، أمس الاتنين، رابع حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





شهدت أحداث الحلقة الرابعة، أول ظهور لـ أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي طلب مبايعته، من كل من الإرهابي أبو مصعب (إيهاب فهمي)، والإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وباقي الإرهابيين في تنظيم الدولة في سوريا، وأثنى البغدادي على عشماوي، لكونه ضابطا سابقا في الصاعقة، وأخبره أنه سيصبح كبير المقاتلين في التنظيم.





واتخذ هشام عشماوي، خط العودة من سوريا إلى مصر، عبر تركيا، بالتزامن مع أحداث الغضب العارمة ضد حكم الإخوان، ومطالبة حركة تمرد بعزل محمد مرسي، وتزامنًا مع حالة الإحتقان هذه، ينصدم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بخبر إصابة أبيه بالسرطان.





يتم إخبار أحمد المنسي، بنقله إلى شمال سيناء (العريش)، فيخفي هذا الخبر عن أهله حتى لا يشعرهم بالقلق عليه، في الوقت الذي تندلع فيه ثورة 30 يونيو، المطالبة برحيل محمد مرسي، الذي يلقي خطابه المثير حول الحديث عن الشرعية، ويظهر الفريق عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية)، ويلقي بيان القوات المسلحة، وينحاز لمطالب الشعب الشرعية.



