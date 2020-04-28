بعد مشاهد الاختيار.. رواد السوشيال ميديا يستعيدون أجواء 30 يونيو

أعادت حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" الأجواء لروح ثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من حكم الإخوان.
وتذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجمل مشاهد الروح الوطنية، حين انتفض المصريون بكافة طوائفهم، ضد حكم الجماعة الإرهابية بعد عام من وصولها إلى حكم مصر، وصف بأنه الأسوأ في تاريخ مصر.
وتصدر اسم الرئيس «السيسي
» مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد لحظات من انتهاء أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل «الاختيار
» للفنان أمير كرارة
، الذي يتناول حياة الشهيد الراحل أحمد المنسي، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.
وتداول نشطاء تويتر، اسم السيسي
، ليس بكونه رئيس جمهورية مصر العربية الحالي، ولكن بكونه وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد ظهوره في أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل «الاختيار» ليذيع بيان القوات المسلحة، المنحازة لطلبات الشعب المشروعة، غبان ثورة 30 يونيو 2013، لتسيطر روح الثورة على رواد موقع التغريدات القصيرة.
ملخص أحداث الحلقة الرابع لمسلسل الاختيار
عرضت قناة ON E الفضائية، أمس الاتنين، رابع حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.
شهدت أحداث الحلقة الرابعة، أول ظهور لـ أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي طلب مبايعته، من كل من الإرهابي أبو مصعب (إيهاب فهمي)، والإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وباقي الإرهابيين في تنظيم الدولة في سوريا، وأثنى البغدادي على عشماوي، لكونه ضابطا سابقا في الصاعقة، وأخبره أنه سيصبح كبير المقاتلين في التنظيم.
واتخذ هشام عشماوي، خط العودة من سوريا إلى مصر، عبر تركيا، بالتزامن مع أحداث الغضب العارمة ضد حكم الإخوان، ومطالبة حركة تمرد بعزل محمد مرسي، وتزامنًا مع حالة الإحتقان هذه، ينصدم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بخبر إصابة أبيه بالسرطان.
يتم إخبار أحمد المنسي، بنقله إلى شمال سيناء (العريش)، فيخفي هذا الخبر عن أهله حتى لا يشعرهم بالقلق عليه، في الوقت الذي تندلع فيه ثورة 30 يونيو، المطالبة برحيل محمد مرسي، الذي يلقي خطابه المثير حول الحديث عن الشرعية، ويظهر الفريق عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية)، ويلقي بيان القوات المسلحة، وينحاز لمطالب الشعب الشرعية.
وفي ظهور خاص للفنان محمد إمام، بأحداث الحلقة الرابعة، يجسد فيها دور نقيب للقوات المسلحة، وتتعرض كتيبته لهجوم إرهابي، تزامنًا مع توعد الإخوان بمزيد من العمليات الإرهابية، وبداية الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، وتختتم أحداث الحلقة.
مواعيد عرض مسلسل الاختيار
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.
ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.