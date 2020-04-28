بعد انقطاع أكثر من 24 ساعة.. عودة المياه لشارع شبرا ومتفرعاته

أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عودة المياه لمناطق شارع شبرا ومتفرعاته بحيي الساحل وروض الفرج، بعد إصلاح عطل دوران شبرا، في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.





وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن إجراء الخطوات النهائية، إنه تمت إعادة ضخ المياه بحيي الساحل وروض الفرج.





وشهدت منطقة دوران شبرا أمس كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن مناطق شارع شبرا المظلات حتى نفق شبرا بمتفرعاته، وشارع الترعة البولاقية بمتفرعاته، وشارع أحمد حلمى بمتفرعاته، وشارع كوباني المياه بمتفرعاته، وشارع جسر البحر بمتفرعاته.





كما وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بسرعة إصلاح الكسر وهى الماسورة التي تغذي احتياجات حيي الساحل وروض الفرج من المياه، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.









كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة.



