AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد انقطاع أكثر من 24 ساعة.. عودة المياه لشارع شبرا ومتفرعاته

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عودة المياه لمناطق شارع شبرا ومتفرعاته بحيي الساحل وروض الفرج، بعد إصلاح عطل دوران شبرا، في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن إجراء الخطوات النهائية، إنه تمت إعادة ضخ المياه بحيي الساحل وروض الفرج.

وشهدت منطقة دوران شبرا أمس  كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن مناطق شارع شبرا المظلات حتى نفق شبرا بمتفرعاته، وشارع الترعة البولاقية بمتفرعاته، وشارع أحمد حلمى بمتفرعاته، وشارع كوباني المياه بمتفرعاته، وشارع جسر البحر بمتفرعاته.

كما وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بسرعة إصلاح الكسر  وهى الماسورة التي تغذي احتياجات حيي الساحل وروض الفرج من المياه، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.


كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة.

بعد انقطاع أكثر من 24 ساعة.. عودة المياه لشارع شبرا ومتفرعاته
بعد انقطاع أكثر من 24 ساعة.. عودة المياه لشارع شبرا ومتفرعاته
بعد انقطاع أكثر من 24 ساعة.. عودة المياه لشارع شبرا ومتفرعاته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه 1000مم بالوراق

إصلاح ماسورة مياه الشرب في روض الفرج.. وتحرك عاجل من محافظة القاهرة

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالقاهرة.. صور

كسر بخط 1000 مللى بشبرا يتسبب فى قطع المياه عن 6 مناطق.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

العراق: تفجير انتحاري في مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك

تعرف على عقوبة طارق حامد الضخمة بسبب رامز جلال.. فيديو

حكم الصيام في فترة الاستحاضة .. تعرف على موقف الشرع

ظلا معا 73 عاما وتوفيا بفارق 6 ساعات.. قصة مؤثرة لزوجين مصابين بـ كورونا

تقارير: العالم على موعد مع كارثة جديدة حال نقص القمح الروسي

الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لـ فيروس كورونا وخروجه عن السيطرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاى الأخضر أغربها.. 5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من نزيف اللثة

لو بتشتغل من البيت.. أهم النصائح للتخلص من التوتر الناتج عن العمل من المنزل

أزمة كورونا تحرم 4 سيدات من حضور جنازة والدهن وتوديعه للمرة الأخيرة