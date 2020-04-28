سفارة السودان بالقاهرة تطلق نموذجا إلكترونيا للراغبين فى العودة لبلادهم

أطلقت سفارة السودان بالقاهرة نموذجًا إلكترونيًا لحصر عدد السودانيين العالقين في مصر، وذلك وفقًا لخطة وزارة الخارجية السودانية التي طالبت بحصر جميع العالقين، ووضع خطة استراتيجية لإجلائهم إلى البلاد.





وطلبت السفارة من المواطنين الراغبين فى العودة للسودان إلى ملء التفاصيل الخاصة بهم في استمارة إلكترونية.





وتشتمل الاستمارة على اسم العالق، ومرافقيه وتاريخ دخوله لمصر، ورقم الهاتف، وسبب الدخول، ومكان إقامته بمصر، ومكان إقامته بالسودان، وهل هو سليم أم معافى، ومتى يرغب في العودة للسودان.





وبعد أن يملأ العالق الاستمارة يتم إرسالها للسفارة.

