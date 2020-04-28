برلمانية: نظام التكليف الجديد يفرض تخصصات على طلاب الطب بحسب الحاجة

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة نظام التكليف الجديد واعتراض الدفعة الجديدة عليه تأتي لكونه مبهما ولم يتم نشر تفاصيل عن مدة التدريب والزمالة والتخصصات والشروط الخاصة به، الأمر الذي أدى إلى خوف الطلاب من النظام والاعتراض عليه، مطالبة بضرورة نشر تفاصيل النظام الجديد عبر الفيديو كونفرنس أو وسائل الإعلام حتى يتعرف الطلاب عليه و يطمئنون على مستقبلهم.





وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النظام يهدف إلى توحيد الزمالات في زمالة واحدة وهي الزمالة المصرية المعترف بها دوليا وإلغاء زمالة "البورد" الخاصة، بجانب فرض تخصصات معينة على الطلاب بحسب احتياجات المستشفيات، حيث يختار الطلاب التخصصات الرائجة كالتجميل والجلدية ويهملون التخصصات الآخرى، كما أن النظام يتيح لخريجي الطب الحصول على الزمالة مباشرة بعد التخرج وليس بعد فترة التكليف كما كان متبعا بالنظام القديم.





ونفت النائبة تدريب الدفعة كلها (أكثر من 7 آلاف خريج) في آن واحد كما يشاع، لكن سيتم تقسيمهم على دفعات كل دفعة 2000 خريج، على أن يتم تدريب الخريجين عمليا بالوحدات الصحية والمستشفيات بالتزامن مع الزمالة لكن لم يتم الإعلان عن مدة التدريب والتفاصيل المتعلقة به، مستطردة: "بلاش نحكم حاليا على نظام التكليف الجديد كما فعلنا قبل ذلك مع نظام التعليم ومنظومة التابلت".





وكانت قد طرحت هذه الأزمة النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، بالجلسة العامة للبرلمان بوجود مجموعة تضم 7000 طبيب من أطباء التكليف يهددون بالتوقف عن العمل اعتراضا على ناظم التكليف الجديد الذى أقرته وزارة الصحة والسكان، مطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بالتدخل لحل تلك الأزمة ودعوة الوزيرة للحضور لمناقشة هذا الأمر نظرا لما يقوم به الأطباء من دورا ملموسا فى مواجهة فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الأطباء هم حائط الصد الأول عن المجتمع المصرى فى هذه الأزمة.