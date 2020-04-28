AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. شيف بالغردقة يصمم صورة للصحفي محمود رياض شهيد كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

انتهز الشيف خالد عبد الفتاح، الذى يعمل فى أحد فنادق مدينة الغردقة، فرصة تواجده بالمنزل فى شهر رمضان بالتزامن مع حظر التجول الذي جاء تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورسم صورا لأبطال مصر، تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم، وحكى وقص لأبنائه عن قصصهم وبطولاتهم، خلال مشاركتهم له في تصنيعها.

وأقدم الشيف خالد عبد الفتاح، لصنع صورة، تحية وإعزاز إلي أول شهيد من جيش القلم الشهيد محمود رياض، بورتريه من الأرز لصورة الشهيد نيابة عن شيفات الغردقة والعاملين بالسياحة تقديرًا لمجهوداته وتضحياته.

وقال الشيف خالد عبد الفتاح، صانع صور الأبطال استغرقت صناعة صورة أول شهيد محمود رياض قرابة ساعتين، وقام بصنعها من حبات الأرز بعد تحميصها وإزالة الرطوبة منها، وتم صنع صورة الشهيد المنسي بقرابة 6 آلاف حبة أرز.


وأوضح الشيف خالد أنه يفتخر بصناعته صورة لأول شهيد من صفوف القلم الحر، حيث أن تلك الصورة تقديرًا واحترامًا لروحه منه علي ما فعله من تضحيات من أجل مصر، مؤكدا أنه أثناء العمل في الصورة يحكي لأبنائه عن أعمال الكاتب الصحفى.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا تم تخصيص حصة مدرسية عن دور الشهيد؟.. اللواء محمد الشهاوي يجيب

محافظ القاهرة: لن ننسى شهداءنا وتضحياتهم الخالدة ..صور

في عيدها .. رسالة خاصة من محافظ القاهرة للأم المصرية

نقابة البترول تعزي شقيقة الشهيد محمد الحوفي وتنعى فقيد الوطن

شهيد الواجب والتضحية.. شاهد صورة من "الأرز" للمقدم محمد الحوفي

نادي القضاة يشكر الرئيس السيسي بعد إطلاق اسم الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من تمدد كورونا.. وترامب يطالب الصين بمليارات الدولارات كتعويضات

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.. وخطوات الاستعلام عنها

حرق تابوت ممرض النجيلة بعد دفنه لمنع انتشار كورونا

الشاى الأخضر أغربها.. 5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من نزيف اللثة

رفضَ خالد الغندور واختار رامز.. تفاصيل أزمة طارق حامد مع مرتضى منصور.. فيديو

وزير الوحدة في كوريا الجنوبية: زعيمنا ليس مريضا وربما تغيب لتجنب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

"القصر الملكي يفضل كيت ميدلتون".. ميجان ماركل تتحدث عن أزمتها مع الصحف البريطانية