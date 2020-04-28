شاهد.. شيف بالغردقة يصمم صورة للصحفي محمود رياض شهيد كورونا

انتهز الشيف خالد عبد الفتاح، الذى يعمل فى أحد فنادق مدينة الغردقة، فرصة تواجده بالمنزل فى شهر رمضان بالتزامن مع حظر التجول الذي جاء تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورسم صورا لأبطال مصر، تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم، وحكى وقص لأبنائه عن قصصهم وبطولاتهم، خلال مشاركتهم له في تصنيعها.

وأقدم الشيف خالد عبد الفتاح، لصنع صورة، تحية وإعزاز إلي أول شهيد من جيش القلم الشهيد محمود رياض، بورتريه من الأرز لصورة الشهيد نيابة عن شيفات الغردقة والعاملين بالسياحة تقديرًا لمجهوداته وتضحياته.

وقال الشيف خالد عبد الفتاح، صانع صور الأبطال استغرقت صناعة صورة أول شهيد محمود رياض قرابة ساعتين، وقام بصنعها من حبات الأرز بعد تحميصها وإزالة الرطوبة منها، وتم صنع صورة الشهيد المنسي بقرابة 6 آلاف حبة أرز.





وأوضح الشيف خالد أنه يفتخر بصناعته صورة لأول شهيد من صفوف القلم الحر، حيث أن تلك الصورة تقديرًا واحترامًا لروحه منه علي ما فعله من تضحيات من أجل مصر، مؤكدا أنه أثناء العمل في الصورة يحكي لأبنائه عن أعمال الكاتب الصحفى.