الشاي السحري.. تلاميذ مدغشقر يشربون علاج الرئيس لفيروس كورونا

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو عن تلاميذ مدغشقر يشربون "علاج الرئيس السحري" لفيروس كورونا.

وزعت سلطات مدغشقر على تلاميذ المدارس مشروب من أعشاب الشاي قال رئيس البلاد إنه يشفي من فيروس كورونا المستجد.

وأُجبر الطلاب على شرب الشاي المصنوع من الشيح الذي أثبت كفاءة سابقة في علاج أوبئة أخرى مثل الملاريا.

وقال رئيس البلاد أندري راجولينا يوم الثلاثاء إن المشروب يعالج من الفيروس خلال سبعة أيام فقط، مضيفًا بأنه "سيغير من مجرى التاريخ في العالم كله".

وقال راجولينا إن المشروب، الذي أنتجه معهد مالاغاسي للبحوث التطبيقية، قد عالج بنجاح شخصين أصيبا بكوفيد-19، وقام أفراد من الجيش مدغشقر بتوزيع جرعات من المشروب على السكان بالمنازل في العاصمة أنتاناناريفو.

وقال طبيب بالجيش إنه على الرغم من عدم إجراء أي تجارب دولية معتمدة على المشروب، إلا أن السكان ليس لديهم ما يخسرون بتجربته في جميع الأحوال، مضيفًا بأنه "يقوي أجهزة المناعة" على أسوأ تقدير، وسجلت مدغشقر 122 إصابة بالفيروس حتى الآن دون وقوع وفيات.