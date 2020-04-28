ربى يباركلى برزقي.. أرملة يمنية: لا أملك حق الحذاء لأشتريه ولكنى سأتبرع لعل هناك من يستحق أكثر منى.. فيديو

قدم برنامج " قلبى اطمأن" حلقة خاصة من الصومال والتى يبلغ عدد البالغين غير المتعلمين بها 63 ألف شخص والتقى بسيدة يمينة مغتربة تعيش فى الصومال، وتعمل بدخل بسيط من خلال بيع بعض المأكولات فى الشارع لإعالة أبنائها بعد وفاة زوجها والتى أكدت أنها تخرج كل يوم للشارع لكى تسترزق كل يوم غير اليوم الذى قبله.





وقالت السيدة اليمنية إنتصار، خلال حديثها مع " غيث" ببرنامج " قلبى اطمأن"، المذاع على فضائية " أبو ظبى"، أنها انتقلت هى وأبنائها الصغار فور اندلاع الحرب " فاطمة 5 سنوات" ومحمد 10 سنوات، ومازال ابنها الأكبر فى اليمن لأنها لم تمتلك المال لكى يصعد على المركب وينتقل معنا، موضحة أن تكلفة سفره 170 دولارا، بالإضافة إلى أن والدتها المريضة التى تحتاج لعملية فى القلب تكلفتها 4 آلاف دولار ولكنها استطاعت الانتقال للصومال مؤخرًا.





وتابعت أنها تعمل دوامين لكى توفر الطعام لأبنائها بعد وفاة زوجها، مضيفة " شفت فى اليمن اللى ما شافوش حد، وبعت عفش بيتى، وحتى ما عندى حذاء أسير به ولا اقدر اشترى، لأنى اعمل دوامين لكى اوفر حليب لطفلتى التى تبلغ من العمر 5 اشهر".





وعرض عليها غيث، مساعدته فى جمع التبرعات لكى يساعد كبار السن المشردين، ولم تتوان لحظة عن المساعدة بالرغم من ظروفها، قائلة " " بحسنة عند الله، ربى يباركلى برزقى، أنا بساعد عادى والله العظيم، ربى بيرزقنى، من الممكن أن يكون هناك انسان يحتاج اكثر منى".





وتابعت " حلمى أربى عيالى ويغنينى ربى بالحلال عن الحرام، ويغنينى عن نزولى للشوارع، واعرف أجيب ابنى من اليمن واعيش سعيدة يعوضنى ربنى عن التعب والمشقة الذى رأيتها فى حياتى.