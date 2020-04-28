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أخبار البلد

بعد أزمة رامز وقطونيل.. برلمانية تطالب بتفعيل الرقابة المسبقة على الأعمال الدرامية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:29 م
رامز مجنون رسمى
رامز مجنون رسمى
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قالت الكاتبة الصحفية عبير تقبة، عضو مجلس النواب، إن الرقابة على الإعلانات والبرامج والمسلسلات الدرامية قبل بثها على شاشات الفضائيات، أصبحت أمرا ضروريا للغاية.

وأضافت عبير تقبة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك الكثير مما يتم بثه على الشاشات المختلفة يفسد الذوق العام، بالإضافة إلى عدم وجود أي حياء في بعض البرامج وعلى رأسها برنامج رامز جلال، الذي يقوم بالاعتداء على ضيوف البرنامج من السيدات، حيث يقوم بجذبها من شعرها، أو ملابسها، وفي حلقة أمس قام بنزع حذاء الضيفة، الأمر الذي تخطى كل الحدود".

وأكدت النائبة أنه لابد من تفعيل دور الرقابة على كل ما يتم بثه على الفضائيات قبل أن يراه المشاهدون في البيوت، مشيرة إلى أن إعلان قطونيل يوجد به أشياء خادشة للحياء، موضحة أننا في شهر رمضان الكريم ولا يصح أن يتم بث مثل هذه الأشياء على الفضائيات.
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