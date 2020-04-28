نشرة الفن.. إيقاف رامز مجنون رسمي.. صور جديدة لـ دينا الشربيني من كواليس لعبة النسيان













تعرض برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان الجاري على شاشة إم بي سي مصر، لحملة هجوم كبيرة، سواء على السوشيال ميديا، أو من الشخصيات العامة.









انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، الذى يجسد شخصية تدعى رضوان، بزيارة أحد أشقائه له واقتراحه بمشاركته فى كباريه لزوجته، فرفض رضوان وينفعل على شقيقه.





أثار الفنان نبيل الحلفاوي الجدل بسبب تغريدة كتبها مؤخرا حول عمليات تجميل الفنانات، كاتبا: "نفسي اعرف مين اللي أدخل في روع كثير من فناناتنا الجميلات كبارًا وصغارا أن تورم الشفايف من شروط الجمال. بزعل بجد وأتحسر على كل من تتطوع بتشويه ملامحها".





نشرت الفنانة شهيرة حمدى زوجة الفنان محمود ياسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بوست جديدا تتحدث فية عن الأعمال الدرامية في شهر رمضان.





يحظى مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني بردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وننشر صورًا جديدة من كواليس تصوير المسلسل بمدينة 6 أكتوبر، والتي تجمع الفنانة دينا الشربيني بالفنان أحمد داوود أثناء تصوير إحدى مشاهدهما، بجانب مشهدين آخرين مع النجمة إنجي المقدم والتي تلعب دور طبيبها النفسية وتحاول أن تساعدها على تذكّر الماضي.



