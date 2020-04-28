مصرع ربة منزل فى حادث تصادم سيارتين وتوك توك بمنية النصر

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الثلاثاء فى حادث تصادم سيارتين بتوك توك على طريق النزل التابع لمركز منية النصر بالدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم على طريق النزل التابع لمنية النصر بين سيارتين وتوك توك ووجود حالة وفاة.





وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الحادث وقع بين سيارة شيفر رقم ٥١٩٩ د س ج بسيارة ربع نقل وتوكتوك وذلك علي طريق النزل أدي ذلك لوفاة سالي السعيد محمود عبد الدايم ٢٧ سنة والمقيمة بقرية النزل.





وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.