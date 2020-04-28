الوضع يتطلب استجابة جماعية.. الاتحاد الاقتصادي والنقدي يتحدث عن كورونا

أكد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "UEMOA" ومقره في وأغادوغو، أن الوضع الذي تمر به دول المنطقة، جراء جائحة كوفيد 19 ، يتطلب استجابة جماعية، وجهودًا جبارة.





وأضاف القادة الأفارقة، خلال قمة عقدوها عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن الوباء الذي يضاف إلى الأزمة الأمنية في المنطقة، له آثار اقتصادية واجتماعية وإنسانية على جميع الدول الأعضاء .





وشددوا على أن دول المنطقة يجب أن تتحرك بسرعة وأن تتخذ إجراءات متزامنة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل التخفيف من آثار الوباء على الاقتصاديات وبالتالي الحد من معاناة المواطنين.





وقرر رؤساء الدول والحكومات التعاون في مجال تعزيز القدرة الإنتاجية للمنتجات الصيدلية، وتبادل الخبرات بين العلماء ومديري الفرق الطبية المسؤولة عن الاستجابة لمواجهة كوفيد 19 على مستوى بلدان المنطقة.



