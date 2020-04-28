مي عمر تروج لمسلسل الفتوة .. ومتابعون : مسلسل عالمى

نشرت الفنانة مى عمر مقطع فيديو من مسلسل الفيديو من مسلسل "الفتوة " عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر وعلقت مى عمر على الفيديو قائلة " ليل ,, مى عمر #الفتوة ".





وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعى مى عمر وجاءت ابرز التعليقات : مسلسل عالمى , دورك جديد ومميز







وشهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "الفتوة "للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها أن مي عمر تحكي لصديقتها عن الفارس الملثم الذى أنقذها وهو ياسر جلال، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقها.







أيضا جنازة الحاج بشر في الحارة يستغلها "عزمي" لصالحه، ويقول لأهل حي الجمالية إن من قتله هو الملثم ويطالبهم بالقبض عليه، ويقص







نعام سالوسة تقابلها ابنتها التي تقاطعها وتطلب منها السماح والرضا، لكن أنعام سالوسة تؤكد لها أنها تجاوزت الأصول واشترت زوجها وباعت أهلها، ولكنها تطلب منها السماح وتقبل رأسه



ملسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة



















