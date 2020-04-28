مي عمر تروج لمسلسل الفتوة .. ومتابعون : مسلسل عالمى

نشرت الفنانة مى عمر مقطع فيديو من مسلسل الفيديو من مسلسل "الفتوة " عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر وعلقت مى عمر على الفيديو قائلة " ليل ,, مى عمر #الفتوة ".
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعى مى عمر وجاءت ابرز التعليقات : مسلسل عالمى , دورك جديد ومميز
وشهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "الفتوة "للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها أن مي عمر تحكي لصديقتها عن الفارس الملثم الذى أنقذها وهو ياسر جلال، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقها.
#ليل #مي_عمر #الفتوة #الفتوه #ليل_الفتوة #ليل_رمضان pic.twitter.com/YgPx0XVHWv— Mai Omar مي عمر (@MaiOmar) April 28, 2020