شاهد.. كيف يخوض ميدو جابر تدريباته في العزل المنزلي.. فيديو









وأضاف لاعب الأهلي السابق: أنه حريص علي طقوس شهر رمضان الكريم وصلاة التراويح في المنزل مع عائلتي.









وبسؤاله عن من الأحق بالتتويج ببطل الدوري قال : الأحق الأهلي بكل تأكيد، ولكني أتوقع في حالة إلغاء الدوري لا يوجد بطل لهذه النسخة من البطولة.





و أعرب ميدو جابر، عن سعادته بعودة إيهاب جلال، للقيادة الفنية لفريق مصر المقاصة، قائلا: كابتن إيهاب إضافة لأي مكان وكنا نتمني عودته، لأنه صاحب فضل كبير عليا، وأتمني العودة للمستوي والمكانة الطبيعية للمقاصة.











وأختتم نجم المقاصة، تصريحاته قائلا: أتمني عودة مسابقة الدوري لكن الأهم أن ربنا يرفع عنا الوباء

و أكد ميدو جابر في تصريح خاص لصدي البلد: أنه حريص علي قضاء فترة الحظر في المنزل، وأداء التدريبات منفردة، والخروج من المنزل في أضيق الحدود مع مراعاة الحفاظ علي التعقيم أولا بأول.