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رياضة

شاهد.. كيف يخوض ميدو جابر تدريباته في العزل المنزلي.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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نانسي إبراهيم
يحرص ميدو جابر، لاعب وسط المقاصة الحالي والأهلي السابق، علي أداء تدريباته اليومية في المنزل وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد علي الجميع.

و أكد ميدو جابر في تصريح خاص لصدي البلد: أنه حريص علي قضاء فترة الحظر في المنزل، وأداء التدريبات منفردة، والخروج من المنزل في أضيق الحدود مع مراعاة الحفاظ علي التعقيم أولا بأول.


وأضاف لاعب الأهلي السابق: أنه حريص علي طقوس شهر رمضان الكريم وصلاة التراويح في المنزل مع عائلتي.


وبسؤاله عن من الأحق بالتتويج ببطل الدوري قال : الأحق الأهلي بكل تأكيد، ولكني أتوقع في حالة إلغاء الدوري لا يوجد بطل لهذه النسخة من البطولة.

و أعرب ميدو جابر، عن سعادته بعودة إيهاب جلال، للقيادة الفنية لفريق مصر المقاصة، قائلا: كابتن إيهاب إضافة لأي مكان وكنا نتمني عودته، لأنه صاحب فضل كبير عليا، وأتمني العودة للمستوي والمكانة الطبيعية للمقاصة.


وأختتم نجم المقاصة، تصريحاته قائلا: أتمني عودة مسابقة الدوري لكن الأهم أن ربنا يرفع عنا الوباء
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