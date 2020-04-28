تكذب رئيسها.. المخابرات الأمريكية تعترف: الصين لم تصنع الفيروس

في شكل معاكس للاتهامات التي يكيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حول مسئوليتها بنشر الفيروس في العالم، وصولا إلى الاتهام الأقوى بصنعها للفيروس كسلاح بيولوجي، نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية، تقريرًا يرفض كلام ترامب من وسط حكومته نفسها.





ووفق ما ذكرت المجلة نقلا عن وكالة مخابرات وزارة الدفاع الأمريكية، فقد غيرت المخابرات تقديراتها في مارس، عن تقديرات يناير، وقالت بأنه إلى حدٍ كبير، فالفيروس نشأ بشكل طبيعي في الصين، وقللت من فرضية نشوء الفيروس في مختبر ووهان بشكل خاطئ.





واستبعدت المخابرات، في تقريرها السري ، الذي حصلت عليه المجلة أن تكون الصين قد صنعت الفيروس عن طريق الهندسة الجينية و أطلقته في إطار حرب جرثومية.





وبالأمس بالغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه قد يطلب من الصين تعويضات كبيرة نتيجة توقف اقتصاد بلاده بعد تفشي الفيروس في أرجاء بلاده.





وتنفي الصين أي مسئولية لها على تفشي الفيروس، كما وتعارض بشكل قاطع أي يد لها في تصنيع الفيروس، وتقول إنه فيروس جديد متحور بالكامل وبشكل طبيعي داخل الحيوانات والبشر.





ووصل عدد المصابين بالوباء في أمريكا إلى رقم ضخم، نحو مليون مصاب، وأكثر من 56 قتيل، بينما لم يتجاوز العدد في الصين ال90 الف، أما الوفيات فلم تتجاوز ال5 الاف.



