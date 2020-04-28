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محافظات

نائب محافظ سوهاج يوجه بإعداد قاعدة بيانات للمواطنين المستحقين للدعم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:16 م
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يوجه بإعداد قاعدة بيانات للمواطنين
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خالد رياض
عقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية بسوهاج بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور هشام أبو زيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج .

ووجه نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة إعداد قاعدة بيانات من خلال مركز المعلومات بالمحافظة يتم خلالها تسجيل كافة المواطنين المستحقين للدعم سواء من حياة كريمة، أو تكافل وكرامة، أو العمالة غير المنتظمة، أو ذوي الهمم، وذلك للتأكيد على وصول الدعم إلى مستحقيه، وضمان عدم تكرار البيانات المدخلة.


وأشاد نائب المحافظ بدور الجمعيات الأهلية، وأهمية تفعيل دور الجمعيات فى المشاركة المجتمعية من خلال مواقع التواصل لتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.


بالإضافة إلى التعاون مع الرائدات الريفيات، والمتطوعين من الشباب، لكي يتم توعية المواطنين بالتباعد خلال عمليات الصرف أو أماكن التجمعات حرصا على سلامتهم، كما اطمأن على سير انتظام صرف المنحة الثانية للعمالة غير المنتظمة بسهولة ويسر ودون معوقات.

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