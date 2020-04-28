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اقتصاد

بنجلاديش تتحدى كورونا.. عودة مئات المصانع للعمل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:20 م
بنجلاديش تتحدى كورونا
بنجلاديش تتحدى كورونا
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وكالات
بعد نحو شهر على قرار بنجلاديش إغلاق مصانع الملابس لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سمحت السلطات لمئات المصانع بفتح أبوابها على الرغم من مخاطر تفشي الفيروس.


وقالت روبانا حق، رئيسة اتحاد مصنعي ومصدري الملابس البنجلاديشيين، إنها تعرضت لضغوط لإعادة فتح المصانع بعد أن كلف وباء فيروس كورونا الصناعة أكثر من 3 مليارات دولار من الطلبات التي تم إلغاؤها أو تعليقها.

وأعلنت "حق"، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح حوالي 600 مصنع خلال هذا الأسبوع، تمسكا بالبروتوكولات الصحية، وقالت إن العمال الذين يعيشون بالقرب من المصانع هم أول من سيعودون إلى خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن 856 مصنعا على الأقل ستعيد فتح أبوابها قريبا.


وتمتلك بنجلاديش ثاني أكبر صناعة ملابس في العالم بعد الصين، تدر عادة 35 مليار دولار سنويًا من الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا، ويعمل بها حوالي 4 ملايين عامل، معظمهم من النساء من المناطق الريفية، وأعلنت بنغلادش حالة الإغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا في أواخر مارس، ليغادر العمال العاصمة دكا ومناطق نارايانغامج وغازيبور المجاورة في موجات، متوجهين إلى قراهم.


وقال سلمان رحمن، مستشار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في اجتماع السبت، إن الحكومة حريصة على إعادة فتح مصانع الملابس بشكل تدريجي.
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