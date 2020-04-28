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أخبار العالم

برلماني روسي: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يمارس مهامه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس مجموعة الصداقة لشؤون العلاقات مع كوريا الشمالية، كازبيك تايساييف، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يمارس مهامه.
وقال تايساييف في تصريح لوكالة"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، : "كل شيء على ما يرام والزعيم كيم يعمل. وأرسل برقية إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة العيد الوطني".
كما حث تايساييف على عدم تصديق تقارير وسائل الإعلام حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي وانتظار التقارير الرسمية حول هذا الأمر.
في غضون ذلك، قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية كيم يون تشول، اليوم، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي، وفقا لما تنشره منافذ الإعلام الشمالي، وسط تكهنات مثارة حول الوضع الصحي للزعيم.
وظل كيم جونج أون بعيدا عن أعين العامة لمدة أسبوعين منذ أن شوهد للمرة الأخيرة أثناء مشاركته في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 من شهر أبريل الجاري، ولكن الإعلام الشمالي يصدر تقارير تتناول أعمال الزعيم اليومية الروتينية، وفقا للوزير.
ويبث الإعلام الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.
وكانت وكالة الأخبار المركزية الشمالية الرسمية قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، أن كيم أرسل برقية تهنئة لرئيس جنوب أفريقيا في آخر تقرير عن إدارة الزعيم لشؤون الدولة.
وتُثار التكهنات حول الوضع الصحي لكيم الذي تخلى عن زيارته السنوية لقصر الشمس يوم 15 أبريل، بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل، مؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل -سونج.
ومنذ هذا الحين تتناول تقارير إعلامية غير مؤكدة الوضع الصحي لـ"كيم"، مشيرة إلى أنه قد يكون في "غاية الخطورة" بعد خضوعه لعملية جراحية، بيد أن مسؤولي كوريا الجنوبية نفوا هذه الادعاءات بشكل متكرر، موضحين أن لا علامات غير طبيعية في الشمال.

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