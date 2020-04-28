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بديلا للأدوية .. 3 طرق لعلاج الإسهال في المنزل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:01 م
علاج الاسهال
علاج الاسهال
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حياة عبد العزيز
الإسهال مرض يصيب المعدة نتيجة لعدة تغييرات، يمكن أن يكون السبب نفسي، او تناول الأطعمة بشكل كبير، كما أنه يصيب الكبار والصغار.

وأشار موقع stylesatlife الى أن هناك بعض المشروبات التي تساعد في علاج الاسهال في المنزل .

شرب الماء :
يعد ترطيب الجسم أثناء الإسهال أحد الأشياء الأساسية التي يجب القيام بها، يفقد الجسم السوائل الحيوية والمواد الغذائية، ويعد ترطيب الجسم من أبرز العلاجات المنزلية التي يجب أن يتبعها الأشخاص، للتخلص من آلام المعدة.

زيت النعناع :
أظهرت الدراسات الحديثة أن استخدام زيت النعناع للمرضى الذين يعانون من الإسهال أو متلازمة القولون العصبي (IBS) قد قلل من البراز المائي المتكرر، زيت النعناع مضادًا للأكسدة ومضادًا للميكروبات ومضادًا للالتهابات.

لبن جوز الهند 
يعتبر حليب جوز الهند وماء جوز الهند مصادر ممتازة للكالسيوم والحديد والمغنيسيوم التي تساعد على علاج الاسهال في المنزل.

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