AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التبرع بأجهزة تحاليل وأشعة ومستلزمات طبية لـ صحة بني سويف

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:43 م
التبرع بأجهزة تحاليل
التبرع بأجهزة تحاليل وأشعة ومستلزمات طبية
Advertisements
محمد عبد الحليم
ساهمت مؤسسة نهضة بني سويف، في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة ، في إطار دعم خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

حيث تم اليوم تقديم جهاز تحليل cbc، و2 جهاز سونار، ومستلزمات طبية ووقائية، وذلك كدفعة أولى من الدعم العينى الذي خصصته المؤسسة للمنظومة الصحية بقيمة مليون جنيه على مرحلتين وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة المجالات. 

شهد تسليم الأجهزة والمستلزمات لمديرية الصحة كل من: السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة،ووليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من قيادات مديرية الصحة . 

حيث أكد نائب المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة المحافظة التنموية في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن  الخطة التنموية  للمحافظة التي يشرف عليها شخصيا المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والتي تمثل فيها المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في دعم مشروعاتها . 

كما نقل نائب المحافظ شكر محافظ بني سويف لمؤسسة نهضة بني سويف لما لها من أياد بيضاء في أكثر من مجال تنموي خاصة الصحة والصرف الصحي ، ومؤكدا على أن المواطن السويفي مازال يتطلع لمزيد من الجهد والتكاتف بين الجهود الرسمية وغير الرسمية لتسريع وتيرة التنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030 . 
التبرع بأجهزة تحاليل وأشعة ومستلزمات طبية لـ صحة بني سويف
التبرع بأجهزة تحاليل وأشعة ومستلزمات طبية لـ صحة بني سويف
التبرع بأجهزة تحاليل وأشعة ومستلزمات طبية لـ صحة بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف على 704 مواطنين بقافلة طبية في بني سويف.. صور

محافظ الفيوم: تزويد المستشفيات بمستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية

أجهزة ومستلزمات طبية من مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفى العزل بالنجيلة

لمواجهة كورونا.. نائب محافظ بني سويف يعقد الاجتماع الأول لتوحيد جهود العمل الأهلي

ترشيحاتنا

أخطاء فادحة وملاحظات فنية على مسلسلات رمضان 2020 | شاهد

تمنع الشر.. 12 سورة قرآنية أمرنا النبي بإكثار قراءتها

حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبلة .. تعليق وزارة الأوقاف

لا أحد يعرف شيئا .. محللون يكشفون كيف خدع كيم يونج اون استخبارات أمريكا والعالم

لا تفزعوا..كوريا الجنوبية: نعلم مكان زعيم كوريا الشمالية وحالته

اليوم.. الأعلى للإعلام يفتح التحقيق في أزمة برنامج رامز مجنون رسمي

AdvertisementS

حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبلة .. تعليق وزارة الأوقاف

قرارات مرتقبة لـ الأعلى للإعلام حول أزمة رامز مجنون رسمي وقطونيل

بريطانيا تحذر من ظهور مرض خطير غامض له صلة بـ كورونا يحصد أرواح الأطفال

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

حذرت من موجة ثانية أشد فتكا ..10 رسائل هامة من الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

وزارة التموين: إمكانية تبديل النقاط بزجاجات الكولونيا والمطهرات

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

العراق: تفجير انتحاري في مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الناعم.. كندة علوش تبهر متابعيها بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة