التبرع بأجهزة تحاليل وأشعة ومستلزمات طبية لـ صحة بني سويف

ساهمت مؤسسة نهضة بني سويف، في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة ، في إطار دعم خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.





حيث تم اليوم تقديم جهاز تحليل cbc، و2 جهاز سونار، ومستلزمات طبية ووقائية، وذلك كدفعة أولى من الدعم العينى الذي خصصته المؤسسة للمنظومة الصحية بقيمة مليون جنيه على مرحلتين وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة المجالات.





شهد تسليم الأجهزة والمستلزمات لمديرية الصحة كل من: السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة،ووليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من قيادات مديرية الصحة .





حيث أكد نائب المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة المحافظة التنموية في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن الخطة التنموية للمحافظة التي يشرف عليها شخصيا المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والتي تمثل فيها المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في دعم مشروعاتها .





كما نقل نائب المحافظ شكر محافظ بني سويف لمؤسسة نهضة بني سويف لما لها من أياد بيضاء في أكثر من مجال تنموي خاصة الصحة والصرف الصحي ، ومؤكدا على أن المواطن السويفي مازال يتطلع لمزيد من الجهد والتكاتف بين الجهود الرسمية وغير الرسمية لتسريع وتيرة التنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030 .