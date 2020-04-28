AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. وزير النقل يتابع مخطط تطوير النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.. تطورات أزمة رامز مجنون رسمي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:21 م
صدى البلد
 نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

حفتر يتصدر تويتر بعد قبوله التفويض الشعبي
تصدر حفتر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب قبوله التفويض الشعبى  وإسقاط الاتفاق السياسي أو ما يطلق عليه اتفاق الصخيرات..للمزيد اضغط هنا 

ترامب: اعرف كيف حال زعيم كوريا الشمالية ولكن لا أستطيع الكشف عن ذلك
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحالة الصحية لنظيره الكوري الشمالي كيم يونج أون.
..للمزيد اضغط هنا 

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،..للمزيد اضغط هنا 

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان
تعرض برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان الجاري على شاشة إم بي سي مصر، .. للمزيد اضغط هنا 

رغم مطالبات إيقافه.. رقم غير متوقع لـ مشاهدات أول حلقتين من رامز مجنون رسمي
على الرغم من المطالبات العديدة بإيقافه، والبيانات الشاجبة التي انتقدت محتوى برنامج المقالب..للمزيد اضغط هنا 

وزير النقل يتابع تنفيذ مخطط تطوير النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى..فيديو وصور
عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع رؤساء (هيئة الطرق والكبارى.. للمزيد اضغط هنا 

وزير التعليم: مليون و 200 ألف طالب سيخوضون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل .. وسنعاقب الغشاشين
كد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.. للمزيد اضغط هنا 

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على الوجه البحري.. للمزيد اضغط هنا 

بالدولار واليورو.. حذاء وحقيبة أمينة خليل أغلى من الجمبسوت
تألقت أمينة خليل فى حلقة رامز جلال أمس بإطلالة عصرية، .. للمزيد اضغط هنا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من تمدد كورونا.. وترامب يطالب الصين بمليارات الدولارات كتعويضات

بالدولار واليورو.. حذاء وحقيبة أمينة خليل أغلى من الجمبسوت

الشاي السحري.. تلاميذ مدغشقر يشربون علاج الرئيس لفيروس كورونا

لتنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا..شعراوي: ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم

تقارير: إلغاء الدوري الفرنسي بسبب كورونا

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

"القصر الملكي يفضل كيت ميدلتون".. ميجان ماركل تتحدث عن أزمتها مع الصحف البريطانية