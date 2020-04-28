أهم الأخبار.. وزير النقل يتابع مخطط تطوير النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.. تطورات أزمة رامز مجنون رسمي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





حفتر يتصدر تويتر بعد قبوله التفويض الشعبي

تصدر حفتر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب قبوله التفويض الشعبى وإسقاط الاتفاق السياسي أو ما يطلق عليه اتفاق الصخيرات ..للمزيد اضغط هنا





ترامب: اعرف كيف حال زعيم كوريا الشمالية ولكن لا أستطيع الكشف عن ذلك

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحالة الصحية لنظيره الكوري الشمالي كيم يونج أون.





مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،..للمزيد اضغط هنا





إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

تعرض برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان الجاري على شاشة إم بي سي مصر، .. للمزيد اضغط هنا





رغم مطالبات إيقافه.. رقم غير متوقع لـ مشاهدات أول حلقتين من رامز مجنون رسمي على الرغم من المطالبات العديدة بإيقافه، والبيانات الشاجبة التي انتقدت محتوى برنامج المقالب..للمزيد اضغط هنا





وزير النقل يتابع تنفيذ مخطط تطوير النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى..فيديو وصور

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع رؤساء (هيئة الطرق والكبارى.. للمزيد اضغط هنا





وزير التعليم: مليون و 200 ألف طالب سيخوضون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل .. وسنعاقب الغشاشين

كد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.. للمزيد اضغط هنا





الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على الوجه البحري.. للمزيد اضغط هنا





بالدولار واليورو.. حذاء وحقيبة أمينة خليل أغلى من الجمبسوت

تألقت أمينة خليل فى حلقة رامز جلال أمس بإطلالة عصرية، .. للمزيد اضغط هنا



