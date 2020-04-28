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فن

لليوم الخامس.. مسلسل النهاية يتصدر تويتر.. ماذا قال الجمهور عنه؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #النهاية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. 

وجاءت التعليقات كالتالى : 

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