لليوم الخامس.. مسلسل النهاية يتصدر تويتر.. ماذا قال الجمهور عنه؟

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #النهاية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.





وجاءت التعليقات كالتالى :





لما يقبضوا علي زين الروبوت و هما فاكرينه زين الانسان#النهايه_يوسف_الشريف pic.twitter.com/KzYrvD2zEo — Ahmed hossam💙 (@AhmedHo00364242) April 28, 2020

اكتر حاجه لفتت انتباهي ف مسلسل النهايه ان المستقبل مفيهوش كوفيرات😂💔#النهايه_يوسف_الشريف pic.twitter.com/sr0wz7FU0z — Ayman Elzanaty (@AymanElzanaty2) April 28, 2020