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فن

نور عن تعاونها مع المخرج محمد سامي: يخرج منا التفاصيل المطلوبة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:32 م
نور
نور
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محمد نحلة

علقت الفنانة نور عن تكرار تعاونها مع المخرج محمد سامي، الذي تتواجد معه هذا العام من خلال مسلسل " البرنس".


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد":أثق في محمد سامي كمخرج، فلديه عين فنية يعرف كيف يحرك بها الفنانين، ويعرف كيف يخرج من كل فنان التفاصيل المطلوبة للشخصية، وسعيدة لترشيحه لي في هذا الدور.


ويعرض مسلسل "البرنس" يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.


ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.


وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



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