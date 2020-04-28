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مرأة

مشروب رمضاني.. طريقة عمل الدوم باللبن

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:00 م
دوم باللبن
دوم باللبن
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آلاء حسن
يساعد الدوم على خفض مستوى الكوليسترول في الدوم ويحتوى على العديد من الفيتامينات ولا غنى عنه في رمضان خاصة أذا تم تحضيره باللبن واليكم طريقة تحضير الدوم باللبن.

المكونات:
دوم
ماء
سكر
لبن

طريقة التحضير:

- ننقع الدوم فى الماء طوال الليل وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة نضعه فى الثلاجة نضع الدوم المنقوع على نار متوسطة.

- نضيف إليه السكر مع التقليب حتى يذوب السكر تمامًابعد الغليان نرفع الدوم من على النار ثم نتركه ليبرد.

- نصفى العصير بمصفاة دقيقة ومن ثم اضافة اللبن الساقع ووضعة في الثلاجة. 
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