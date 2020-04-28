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محافظات

غدا.. آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:55 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة بشمال سيناء
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احمد صالح
واصلت محافظة شمال سيناء صرف منحة العمالة الاستثناءية بالنسبة للمتخلفين من العمالة غير منتظمة عن الصرف في المرحلة الأولي.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، إن صرف منحة العمالة غير منتظمة للمتخلفين، تم على مدار أيام 26 و27 و28، وباقي غدا الخميس 29 إبريل الجارى لإتمام عملية الصرف، وذلك بفرعى البنك الزراعي بالعريش وبئر العبد ومكاتب البريد فى مختلف مدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المنقولين من أبناء شمال سيناء والمقيمين خارج المحافظة يتم الصرف لهم من أقرب فرع للبنك الزراعي أو مكتب بريد فى المحافظات التي يقيمون بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا للآلية المتبعة.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة عمليات الصرف وحل أي مشكلات طارئة، وذلك بالتنسيق مع المديريات والهيئات المعنية وأفرع البنك الزراعي بالمحافظة.

وقال محمد سالم مدير عام القوى العاملة بالمحافظة إنه تم الصرف لـ 2127 عاملًا من الذين قاموا بتسجيل أسمائهم على موقع وزارة القوى العاملة على شبكة الانترنت خلال الفترة السابقة بواقع 500 جنيه لكل عامل.

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