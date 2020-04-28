خلال 48 ساعة.. استرداد 16 ألف متر مربع من أملاك الدولة.. إزالة 356 حالة تعد بالبناء.. وشعراوي: التعامل بحزم مع أي مخالفات خلال فترات الحظر

اللواء محمود شعرواي: = اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين = التعامل بحزم مع أي مخالفات خلال فترات الحظر









تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم، الثلاثاء، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول الجهود التي حققتها المحافظات خلال اليومين الماضيين فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.









وقال "شعراوى"، إن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى استرداد 16 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.









وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت منذ تكليفات رئيس الجمهورية فى إزالة 3106 حالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة، كما إزالة 11 حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات 649 بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة ، كما تم إزالة 4298 حالة لمخالفات البناء على مساحة 350 ألف متر مربع ، كما تم إزالة 356 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 19 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.









وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية بالاستمرار فى إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الفترات الماضية، ومتابعة ورصد أى مخالفات جديدة خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.









وأشاد شعراوى بما حققته المحافظات من جهود كبيرة فى إسترداد حقوق الدولة كاملة فيما يخص التعديات على أملاك وأراضي الدولة خلال الفترة الماضية.



