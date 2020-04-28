مجلس الشعب السوري يعلن استئناف العمل اعتبارا من الغد

أعلن مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في جميع مديرياته اعتبارًا من يوم غد، الأربعاء.









ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن المجلس قوله في بيان: إن دوام العاملين يبدأ في مديريات المجلس بنسبة اربعين بالمئة اعتبارا من يوم الغد وتزداد هذه النسبة حسب مقتضيات وضرورات العمل مع الاستمرار باتخاذ إجراءات التصدي لفيروس كورونا. مشيرا إلى تكليف المديرين في المجلس بالدوام والإشراف على سير العمل في مديرياتهم.









واستأنف مركز خدمة المواطن الرئيسي في مدينة اللاذقية اليوم تقديم خدماته المعتادة للمواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.









وأوضحت المهندسة أحلام الرحية رئيسة المركز في تصريح لمراسل سانا أن مركز خدمة المواطن باشر اليوم تقديم خدماته المعتادة بعد تعليق العمل فيه لأكثر من شهر في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مبينة أن الخدمات التي يقدمها المركز تشمل السجل العدلي والمدني وسجل العاملين وبيانات القيد العقارية والمساحة ومخططات الإفراز العقارية والكروكي والشكاوى الإدارية والترخيص الإداري وفض الشمع ومخططات الدلالة والشروح التنظيمية والموقع العام والممنوعين من التصرف.