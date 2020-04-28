التضخم السنوي في الجزائر مستقر عند 1.8% في مارس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر عند 1.8 بالمئة في مارس، دون تغيير عن الشهر السابق مع ثبات أسعار معظم المنتجات.





وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة في مارس وفقا للديوان الوطني للإحصائيات، وزادت أسعار السلع المصنعة 0.5 بالمئة بينما استقرت تكلفة الخدمات.





وتطبق الجزائر قيودا على واردات بعض السلع في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض حاد في عائدات الطاقة.





ةعلى صعيد منفصل، قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64 بالمئة في مارس آذار من 71.36 بالمئة في فبراير شباط، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود.





اتخذت حكومة البلاد الانتقالية، التي ورثت نظام دعم فضفاضا، خطوات في وقت سابق هذا العام في اتجاه تقليص الدعم، بما في ذلك بيع بعض الوقود بأسعار تجارية.



