AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب: تكاتف المصريين بالكويت

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
دائما ما تثبت البعثة الدبلوماسية بالكويت أنها قدر المسئولية التي حملتها علي عاتقها في خدمة الجالية المصرية بالكويت وأن اختيار القيادة السياسية لها كان اختيار موفق وثبتت المواقف والتجارب الكثيرة ان الدولة المصرية الحديثة التي يقوم ببنائها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي في المقام الاول اختيار رجال قدر المسئولية ولديهم القدرة علي التفكير خارج الصندوق وإدارة الأزمات وموجهاتها فمنذ بداية ازمة فيروس كرونا والبعثة الدبلوماسية بقيادة السفير طارق القوني في حالة طواري علي مدار 24 ساعة من متابعة لأوضاع الجالية المصرية والتي تعد اكبر جالية عربية في الكويت ففي وقت ارتبك فية الجميع ظهر ثبات البعثة الدبلوماسية في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية التي لم يشهدها العالم من قبل وبعيدا عن المهام الرسمية للبعثة الدبلوماسية فقد انتهجت نهجا مميزا وانسانيا فية نبل وعطاء بإطلاق السفير طارق القوني لمبادرة تكاتف لمساعدة الحالات الإنسانية لأبناء الجالية والتي تهدف في الاساس إلي الاستفادة القصوي من جهود رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع أبناء الجالية من الفاعلين في العمل التطوعي وهو اندماج يحدث للمرة الاولي برعاية السفير طارق القوني فلم يتأخر رجال الأعمال المصريين عن تلبية النداء وكانو في الصفوف الامامية بكل ما يملكون لمحاولة تخفيف الاعباء عن الحالات الإنسانية ليضرب المصريين مثال جديد يدعو للفخر والاعتزاز لتوجهة رسالة مجتعمية  توكد علي تكاتف المسئولين مع رجال الأعمال مع رواد العمل التطوعي في تكاتفهم في الازمات دعما لابناء الجالية من الحالات الانسانية  فلم يوفر احد جهدا لتقديم المساعدة نظرا للظروف الصعبة التي انعكست علي الجميع  فاستطاعت مبادرة تكاتف بكل فريق عملها بمتابعة مباشرة من السفير طارق القوني بشكل يومي في الوصول إلي الأسر المتعففة وعمال اليومية والغالبية العظمي من ابناء الجالية ممن اصابهم الضرر بشكل مباشر وتقديم يد العون لهم  واستطاعت التواصل مع أبناء الجالية في المناطق التي عليها حظر كلي مثل المهبولة والجليب وتقديم يد العون لهم وتواصلت أيضا مع أفراد شركات الأمن وتقديم لهم السلات الغذائية والمصريين المتواجدين في العمارات التي عليها حظر بسبب اكتشاف حالات للفيروس ولم تقصر المبادرة عن محافظة بعينها بل استطاعت تغطية جميع محافظات دولة الكويت بمدنها والرائع في المبادرة هو التعاون بين الجميع والتكاتف لتقديم يد المساعدة بكل حب وود واذكر دائما مقولة المستشار هلال ابراهيم المنسق العام للمبادرة بان هذة ليس معونات او مساعدات بل هي هدية مقدمة للمصريين بالكويت لأننا في الأصل نكمل بعضنا البعض ونمد يد العون لبعضنا البعض فالاجمل ان المسئول لم يصبح مسئول ورجل الأعمال لم يصبح رجل اعمال ولكن أصبح الجميع إنسان ولم تكتفي المبادرة بتقدم المواد الغذائية فقط بل قدمت مساعدات في الايجار وتوفير مسكن لعدد كبير ممن ليس لهم مكسن وتقديم الخدمات الطبية لاصحاب الحالات المرضية وتقديم الاستشارات القانونية لمن يريد فإن الدور الإنساني التي قامت بة البعثة الدبلوماسية من أهم العوامل التي عززت صورة الدولة المصرية الايجابية والتي تعد بذرة من البذور التي زرعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Advertisements

ترشيحاتنا

رغم تحذيرات الصحة.. أمريكا تخزن ملايين من عبوات دواء ترامب لعلاج كورونا

لتنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا..شعراوي: ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم

رفضَ خالد الغندور واختار رامز.. تفاصيل أزمة طارق حامد مع مرتضى منصور.. فيديو

أمل جديد لعلاج كورونا.. نجاح تجربة اللقاح البريطاني على القرود

تكذب رئيسها.. المخابرات الأمريكية تعترف: الصين لم تصنع الفيروس

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

صحي بامتياز.. مزيج الليمون والملح والفلفل يعالج 3 أمراض

بإطلالة محتشمة.. دومينك حوراني تبهر متابعيها على إنستجرام