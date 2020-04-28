محمود عشيش يكتب: تكاتف المصريين بالكويت

دائما ما تثبت البعثة الدبلوماسية بالكويت أنها قدر المسئولية التي حملتها علي عاتقها في خدمة الجالية المصرية بالكويت وأن اختيار القيادة السياسية لها كان اختيار موفق وثبتت المواقف والتجارب الكثيرة ان الدولة المصرية الحديثة التي يقوم ببنائها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي في المقام الاول اختيار رجال قدر المسئولية ولديهم القدرة علي التفكير خارج الصندوق وإدارة الأزمات وموجهاتها فمنذ بداية ازمة فيروس كرونا والبعثة الدبلوماسية بقيادة السفير طارق القوني في حالة طواري علي مدار 24 ساعة من متابعة لأوضاع الجالية المصرية والتي تعد اكبر جالية عربية في الكويت ففي وقت ارتبك فية الجميع ظهر ثبات البعثة الدبلوماسية في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية التي لم يشهدها العالم من قبل وبعيدا عن المهام الرسمية للبعثة الدبلوماسية فقد انتهجت نهجا مميزا وانسانيا فية نبل وعطاء بإطلاق السفير طارق القوني لمبادرة تكاتف لمساعدة الحالات الإنسانية لأبناء الجالية والتي تهدف في الاساس إلي الاستفادة القصوي من جهود رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع أبناء الجالية من الفاعلين في العمل التطوعي وهو اندماج يحدث للمرة الاولي برعاية السفير طارق القوني فلم يتأخر رجال الأعمال المصريين عن تلبية النداء وكانو في الصفوف الامامية بكل ما يملكون لمحاولة تخفيف الاعباء عن الحالات الإنسانية ليضرب المصريين مثال جديد يدعو للفخر والاعتزاز لتوجهة رسالة مجتعمية توكد علي تكاتف المسئولين مع رجال الأعمال مع رواد العمل التطوعي في تكاتفهم في الازمات دعما لابناء الجالية من الحالات الانسانية فلم يوفر احد جهدا لتقديم المساعدة نظرا للظروف الصعبة التي انعكست علي الجميع فاستطاعت مبادرة تكاتف بكل فريق عملها بمتابعة مباشرة من السفير طارق القوني بشكل يومي في الوصول إلي الأسر المتعففة وعمال اليومية والغالبية العظمي من ابناء الجالية ممن اصابهم الضرر بشكل مباشر وتقديم يد العون لهم واستطاعت التواصل مع أبناء الجالية في المناطق التي عليها حظر كلي مثل المهبولة والجليب وتقديم يد العون لهم وتواصلت أيضا مع أفراد شركات الأمن وتقديم لهم السلات الغذائية والمصريين المتواجدين في العمارات التي عليها حظر بسبب اكتشاف حالات للفيروس ولم تقصر المبادرة عن محافظة بعينها بل استطاعت تغطية جميع محافظات دولة الكويت بمدنها والرائع في المبادرة هو التعاون بين الجميع والتكاتف لتقديم يد المساعدة بكل حب وود واذكر دائما مقولة المستشار هلال ابراهيم المنسق العام للمبادرة بان هذة ليس معونات او مساعدات بل هي هدية مقدمة للمصريين بالكويت لأننا في الأصل نكمل بعضنا البعض ونمد يد العون لبعضنا البعض فالاجمل ان المسئول لم يصبح مسئول ورجل الأعمال لم يصبح رجل اعمال ولكن أصبح الجميع إنسان ولم تكتفي المبادرة بتقدم المواد الغذائية فقط بل قدمت مساعدات في الايجار وتوفير مسكن لعدد كبير ممن ليس لهم مكسن وتقديم الخدمات الطبية لاصحاب الحالات المرضية وتقديم الاستشارات القانونية لمن يريد فإن الدور الإنساني التي قامت بة البعثة الدبلوماسية من أهم العوامل التي عززت صورة الدولة المصرية الايجابية والتي تعد بذرة من البذور التي زرعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.