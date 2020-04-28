شاهد.. إسقاط عصابة حولت منزلا في المنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وتوزيعها

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بتحويل أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.





وكان ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها.





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوي السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص ، إحدى السيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة)، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.





كما كشفت التحريات عن قيام (4 منهم) بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وأعدوا وجهزوا مكانًا عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة فى عملية تصنيع المخدر، وكذا كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائى، وقيام (أحدهم بمشاركة السيدة) بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعًا، وقيام الآخر بإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن تحقيق الآتى:





- استهداف الفيلا (مكان التصنيع) بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبصحبتهم 3 أشخاص آخرون وعثر بحوزتهم على الآتي:





- (90) علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالى (عدد 900 قرص).

- كمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالى (166400 قرص) بإجمالى وزن (71,300 كيلو جرام).

- كمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالى (19140 قرص) بإجمالى وزن (8,200 كيلو جرام).

- كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت (31 كيلو جرام) .

- كمية من الأقراص المنشطة بلغت حوالى (26700 قرص) وزنت (10 كيلو جرام).

- كمية من بودرة "السيالس" وزنت ( 13,200 كيلو جرام ) .

- (4) مسدسات.

- (2) بندقية خرطوش عيار 12مم .

- ( 120 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة .

- الماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف .

- (10) تماثيل مختلفة الأحجام، عدد ( 9 ) ورقة بردى، جعران، مجموعة من الأوانى الفخارية .. يشتبه فى آثريتهم .

- مبلغ مالى قدره ( 16600 جنيه ) .

- ( 14 ) هاتف محمول .

- ( 5 ) سيارات .









وباستهداف مسكن أحدهم تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط (266 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وضبط السيدة وبحوزتها (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط أحد المتهمين حال إستقلاله سيارة ملاكى وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقى خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما (عدد 940 قرص مخدر - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - طبنجة صوت - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمولة).









بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى واتفاقهم مع (مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") فى تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة فى عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الآثرية للإتجار فيها واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.









وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (26.000.000) ستة وعشرون مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



