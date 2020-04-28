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محافظات

لتخفيف معاناة المرضى.. لجنة لنقل وحدة الغسيل الكلوي لحميات كفر الزيات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:38 م
نقل وحدة الغسيل الكلوي
نقل وحدة الغسيل الكلوي بكفر الزيات
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احمد علي
اكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحة بالغربية انه يحرص على السعي الدائم فى رفع المعاناه عن المرضى وتلبية مطالب مرضى الغسيل الكلوى  لصعوبة التنقل من مركز كفر الزيات الى قرية ابيار .

واشار وكيل الصحة الي النظر لتحويل مستشفى كفر الزيات العام الى مستشفى لحجر مرضى فيروس كورونا المستجد .

كما عاين وكيل وزارة الصحه مستشفي حميات كفر الزيات مع لجنه من مديرية الصحه بالغربيه ادارة مستشفيات ومكافحة عدوى ورئيس وحدة الغسيل الكلوى  ومديرة الاداره  ومدير ادارة التفتيش المالى والادارى  حيث كان يوجد فيها وحدة  غسيل كلوى من قبل وبعد معاينة المكان تم تحديد مكان آمن لمرضى الغسيل الكلوى ايجابى فيروس C وكذلك غرفة عنايه مركزه ملحقه بوحدة الغسيل الكلوى.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنه بعمل المقايسات اللازمه على أن يتم التنفيذ فورا بمشاركة ومساهمة المجتمع المدنى في اسرع وقت . 

وأشار الي توافر اماكن لمرضى الإيجابي والسلبى باحد المراكز الخاصه داخل مدينة كفر الزيات وذلك تخفيفا ومراعاة للظروف الانسانيه للمرضى الغير قادرين على التنقل خارج كفر الزيات.
لتخفيف معاناة المرضى.. لجنة لنقل وحدة الغسيل الكلوي لحميات كفر الزيات
لتخفيف معاناة المرضى.. لجنة لنقل وحدة الغسيل الكلوي لحميات كفر الزيات
لتخفيف معاناة المرضى.. لجنة لنقل وحدة الغسيل الكلوي لحميات كفر الزيات
لتخفيف معاناة المرضى.. لجنة لنقل وحدة الغسيل الكلوي لحميات كفر الزيات
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