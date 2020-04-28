كيت هدسون لـ مذيع شهير: إذا عرضت علي الارتباط كنت سأوافق





كشف الإعلامي جيمي فالون خلال حواره مع النجمة العالمية كيت هدسون انها كان يشعر بالإعجاب تجاهها خلال تصوير فيلم Almout Famous عام 2000.





وقالت كيت هدسون في حوار لبرنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon الذي بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتباع التباعد الاجتماعي، " بعد هذا الفيلم خرجنا بالكثير من العلاقات علينا الحديث عنها".





ومازحت النجمة العالمية قائلة :" إذا استمريت في ملاحقتي منذ 20 عاما كنت ربما سأوافق على علاقتنا وانت لم تعطني اي اشارة ".





جيمي فالون ممثل أمريكي، كوميدي, مقدم برامج، مغني, كاتب ومنتج، واشتهر بدوره في طاقم المسلسل الكوميدي "ساترداي نايت لايف" و برنامج الحوار المسائي الليلة بطولة جيمي فالون



