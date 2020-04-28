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تعليم

تعديلات جديدة على جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:54 م
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن وجود تعديلات جديدة على جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية. 


وأضاف خليل ان هذه التعديلات تأتي حرصا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ مما يستدعي أخذ كل الإجراءات الاحترازية من عمليات التطهير والتعقيم لمقرات اللجان بصفة يومية، ومما يستدعي أيضًا امتحان الطلاب مادة في اليوم الواحد، رغبة في منع اختلاطهم أثناء الاستراحة بين الفترتين في اليوم الواحد.


وأعلن ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعديل بسيط في جدول امتحانات الشهادة الثانوية، حيث تقرر نقل مادة الإنشاء من جدول القسم الأدبي التي كان مقررًا لها يوم الأحد الموافق ٣١/ ٥ / ٢٠٢٠م الفترة الثانية، إلى يوم الأحد الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢٠م، على أن تظل مادة الفقه مادة واحدة في ذات اليوم دون تغيير في باقي الجدول.


وبالنسبة لامتحانات ثانوية البعوث الإسلامية، فقد تقرر نقل مادة الإنشاء من الامتحان يوم السبت 30 مايو إلى يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، كما تقرر نقل مادة التجويد من الإثنين الموافق 15 يونيو إلى الأربعاء 17 يونيو 2020، ويظل باقي الجدول دون تغيير.


وفيما يتعلق بمعهد العلوم الإسلامية، فقد تقرر نقل مادة الإنشاء من يوم الأحد الموافق 31 مايو، ومادة الحاسب الآلي التي كان مقررًا لها يوم الخميس 25 يونيو، إلى يوم الأحد 5 يوليو 2020، ويظل باقي الجدول دون تغيير.


ولا يعتد بأي جدول صادر قبل 28 /4/ 2020 ، خاص بامتحانات القسم الأدبي، أو ثانوية البعوث الإسلامية، أو معهد العلوم الإسلامية.
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