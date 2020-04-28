تعديلات جديدة على جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأعلن ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعديل بسيط في جدول امتحانات الشهادة الثانوية، حيث تقرر نقل مادة الإنشاء من جدول القسم الأدبي التي كان مقررًا لها يوم الأحد الموافق ٣١/ ٥ / ٢٠٢٠م الفترة الثانية، إلى يوم الأحد الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢٠م، على أن تظل مادة الفقه مادة واحدة في ذات اليوم دون تغيير في باقي الجدول.









وبالنسبة لامتحانات ثانوية البعوث الإسلامية، فقد تقرر نقل مادة الإنشاء من الامتحان يوم السبت 30 مايو إلى يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020، كما تقرر نقل مادة التجويد من الإثنين الموافق 15 يونيو إلى الأربعاء 17 يونيو 2020، ويظل باقي الجدول دون تغيير.









وفيما يتعلق بمعهد العلوم الإسلامية، فقد تقرر نقل مادة الإنشاء من يوم الأحد الموافق 31 مايو، ومادة الحاسب الآلي التي كان مقررًا لها يوم الخميس 25 يونيو، إلى يوم الأحد 5 يوليو 2020، ويظل باقي الجدول دون تغيير.









ولا يعتد بأي جدول صادر قبل 28 /4/ 2020 ، خاص بامتحانات القسم الأدبي، أو ثانوية البعوث الإسلامية، أو معهد العلوم الإسلامية.