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اقتصاد

الشروق تتلقى 4017 طلب تقنين أراضي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:01 ص
مدينة الشروق
مدينة الشروق
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آمنة عبدالعظيم

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الجهاز تلقى 4017 طلب تقنين لأوضاع أراضى بالمدينة منذ بدء العام الجارى 2020.

وأضاف الغيطي لــ"صدى البلد"، أن من الطلبات التى تم التقدم بها عدد 1304 طلبات مستوفاة الشروط، وتم بالفعل تنفيذ ارشاد مساحي لـ630 قطعة ارض، مشيرا إلى هناك اشكالية بأن العقود ليس بها احداثيات مساحية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من دراسة 7 طلبات تقنين بشان قطع أراضى بمساحة اجمالية تصل لـ300 فدان وحصلنا على 18 مليون جنيه تحت حساب علاوات التقنين.

وأكد على أن سعر تغيير النشاط يبدأ من 530 جنيها للمتر للمساحات الصغيرة بدون قيمة المرافق، لافتا إلى انه جاري تسعير قيمة التكلفة الفعلية لتوصيل المرافق الأساسية للأراضى عقب تغيير نشاطها.
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