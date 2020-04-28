تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء.. شركة أمن تتسلم أعمال تطوير ميدان التحرير

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تسلم شركة أمن، العمل في أعمال تطوير ميدان التحرير اليوم، الثلاثاء.









وكان ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، الإثنين، بسرعة التعاقد مع شركة أمن تتسلم أعمال تطوير ميدان التحرير.









وأوضح وزير التنمية، أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة من المواطنين، حفاظًا على ما تحقق من أعمال تطوير بالميدان، الذي أصبح بعدها يضاهى أشهر الميادين العالمية.









وأشار وزير التنمية، إلى أن الميدان به كاميرات مراقبة، وسيتم تفريغها فى حالة وجود أعمال سرقات، أو تخريب للزراعات، أو أى عمل مخالف بالمسلة والنافورة المحيطة بها، وكذا الكباش التى سيتم تركيبها، ثم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبى هذه المخالفات.









من جانبه، أهاب الدكتور مصطفى مدبولى، المواطنين، الحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير في الميدان، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة ستتولى أعمال الصيانة والإدارة للميدان، لاستمرار ظهوره بأرقى صورة، وهذه أيضا مسئولية كل مواطن، فميدان التحرير يمثل واجهة حضارية، ومميزة لمصر والمصريين.



