في 12 خطوة .. كيف تتعامل المستشفيات مع حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا؟

أعلن مستشفي حميات الأقصر برئاسة الدكتور محمد الرملى الخطوات التي يتم اتخاذها مع مريض الكورونا بداية من الاشتباه وحتى الوصول لمستشفى العزل، وذلك بسبب تضارب الأقاويل وكثرة الشائعات بالمحافظة.





وفيما يلى نسرد لكم 12 خطوة يتم اتخاذها تحت رقابة وزارة الصحة.

1. عندما يشعر المريض بالأعراض المعروفة

للإصابة بالكورونا (ارتفاع الحرارة. سعال جاف. صداع. الم في الجسم) يتوجه مباشرة إلى مستشفى حميات الأقصر، وهي الجهة المسئولة عن تشخيص حالات الكورونا.

2. بمجرد وصول المريض إلى مستشفى الحميات

يتوجه إلى استقبال المستشفى ويوضح للطبيب النوبتجى جميع الأعراض التي يعاني منها ويقوم

الطبيب بتوقيع الكشف الطبي على المريض.

3. هنا يكون تشخيص الطبيب أم لا توجد أعراض الكورونا أو أنها أعراض دور انفلونزا عادية أو حالة وهم بالإصابة ولابد ان نعلم أنها منتشرة بكثرة ويعطى الطبيب للمريض العلاج اللازم ويوصيه بالراحة في المنزل لعدم وجود أعراض مطابقة للكورونا.





4. أو يشتبه الطبيب بأن المريض قد يكون مصابا بالكورونا وهنا نبدأ الجزء الثاني من الخطوات.

5. يتم حجز المريض بغرفة بالمستشفى وسحب عينة دم وعمل أشعة صدر وفي حالة تأكيد احتمالية الاصابة يتم اتخاذ الخطوة التالية، ويتم عمل مسحة لتحليل ال PCR.





6. يتم تجميع عدد من العينات وتجهيزها لتوضع في جهاز التحليل وخطوات التجهيز اضافة لفترة عمل الجهاز تحتاج الى فترة لا تقل عن 10 ساعات.

7. بعد انتهاء عمل الجهاز يتم تجميع النتائج وإرسالها إلى أحد اطباء التحاليل المتخصصين بإدارة المعامل المركزية لكتابة التقرير وتحديد العينات الايجابية والسلبية.

8. يتم إخطار الإدارة الصحية ووزارة الصحة بالنتائج والحالات الأكثر خطورة فالأقل خطورة وهنا ينتهي دور ادارة المستشفى ومديرية الصحة.

9. يتم تحديد الاماكن المتاحة في مستشفيات العزل مركزيا وتوجيه سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العزل بدون أي تدخل من أي شخص وخلال هذه الفترة يبقى المريض في مستشفى الحميات.

10. مستشفى حميات الأقصر تعاني من تزايد الإقبال الغير مسبوق حاليا مع عدد اسرة للعزل محدود جدا نظرا لإجراءات العزل وحرصنا على توفير أفضل رعاية ومع ذلك فأننا نقوم حاليا بزيادة الاماكن المتاحة لحجز المرضى في مرحلة ما قبل التشخيص في مجهود كبير تقوم به إدارة المستشفى بالتعاون مع ادارة مديرية

الصحة.





11. الأطباء وكل الطاقم الطبي يقومون بمجهود خارق في ظروف صعبة جدا ونرجو من الجميع التعاون معهم للحصول على أفضل رعاية ممكنة.

12. بعد التشخيص وتحديد مكان مستشفى العزل تصل سيارة الاسعاف لنقل المريض الى مستشفى العزل للحصول على الرعاية الطبية في مرحلتها التالية.