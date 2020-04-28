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محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمنطقة أرض عرفة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:41 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمنطقة أرض عرفة
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محمد امين
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير شارع المطحن وكذا منطقة أرض عرفة ، مؤكدا إعتماد ما يقرب من 5 ملايين جنيه لسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة ورصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية .

جاء ذلك خلال جولته بمدينة شبين الكوم ، حيث شدد على رئيس حى غرب بالإنتهاء من تسوية المنطقة المجاورة لمدارس عرفة ورفع تراكمات الهدم فى موعد غايته  نهاية الأسبوع القادم .

كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم إنشاء سور حديدى حول المنطقة ورصيف مشاة وزراعة عدد من أشجار النخيل لإضفاء مظهر حضارى بالمنطقة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير بميدان عاطف السادات ، موجهًا المستشار الهندسى بالمحافظة بعمل بلدورات مضيئة  بنطاق الميدان، مضيفا إلى أن هناك خطة زمنية لتطوير وتجميل الميادين  بالمحافظة  لإعادة الرونق الجمالى للميادين العامة، مشيرًا إلى أنه  تم الإنتهاء من أعمال التطوير  بميدان سليمان متولى بمدخل مدينة قويسنا.

كما تفقد المحافظ الانتهاء من تغطية ترعة الغزل أمام مصنع الغزل بشبين الكوم ، موجهًا بنقل أعمدة الإنارة لمسارها الصحيح  وإعادة تخطيط المنطقة وتجميلها من خلال الأعمدة الديكورية وزراعة الأشجار المثمرة والمزهرة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار أعمال التطوير والبناء بنطاق المحافظة وتكثيف الأعمال خلال فترة الحظر  مما يساعد فى إنجاز المهام بشكل أسرع .
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمنطقة أرض عرفة
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمنطقة أرض عرفة
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمنطقة أرض عرفة
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمنطقة أرض عرفة
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