باحث أثري: تقديس العمل وإعطاء العمال حقوقهم سبب نجاح الحضارة المصرية القديمة

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن المصريين القدماء أول من قدسوا العمل وحققوا إكتفائهم الذاتي من الطعام، ونجحوا في في بناء حضارتهم فنجد الأهرامات والمعابد والمسلات والمقابر خير دليل علي مهاراتهم وتقدمهم، فقد تعددت المهن والحرف وبفضل هؤلاء المهرة من الصُناع والفنانين والمثالين والنحاتين الذين كانوا يعملون في الخدمات العامة.





وأضاف أن الحضارة المصرية شيدت واقامت روائع الأعمال المعمارية من العمائر الدينية والجنائزية والتي تُعد من أهم خصائص الحضارة المصرية القديمة، وتمثل فئة العمال والمزارعين الكثرة الغالبة من الشعب، فنجد تقسيم المجتمع المصري في هذه الفترة كان ينقسم لطبقة عليا تكونت من الملك وحاشيته من أمراء وأسرة حاكمة وحكام أقاليم ووزراء وكبار ملاك وموظفين وقادة الجيش وكبار الكهنة وقيادات الشرطة، أما الطبقة الوسطى فتكونت من موظفين ومهندسين ورؤساء عمال وأصحاب حرف وصناع مهرة، وطبقة دنيا تكونت من صغار موظفين وأفراد جيش وشرطة وعمال وصيادين وفنانين ونحاتين وأصحاب حرف بجانب طبقة من الخدم.





وأشار"عامر" إلي أن الحضارة المصرية القديمة أعطت للعامل العديد من الحقوق في أثناء العمل المُكلف به، فكان فريق العمل الذي عمل على بناء مدفن الفرعون كان يتألف من ما بين أربعين الى ستين شخصا وكانوا مقسمين إلى مجموعتين كل واحدة منهم تعمل في طرفها الخاص من المدفن، على رأس كل مجموعة كان يقف "المعلم"، المعلمين والخطاطين كانوا يشكلون "القيادة العليا" ويقدمون تقاريرهم مباشرة الى مساعد الفرعون "الوزير" الذي كان يزور الوادي دوريا للتفتيش.





وكانت مدة العمل ٨ ساعات يوميًا، وكانت مرتباتهم فى شكل مواد غذائية من الصوامع والمخازن الملكية ومنها خضار وأسماك وقطع من النحاس والقماش وحبوب وبقول وزيوت ودهون وجعة، بجانب مكافأة تشجعية تصرف فى المناسبات مثل أعياد دينية وجلوس الملك، منها الجعة المستوردة وملح النطرون.





وتابع "عامر" أن العمال في مصر القديمة عرفوا عطلات العمل في الأعياد والمناسبات الدينية، وهي حقوق عرفها وطالب بها وحصل عليها عمال مصر القديمة، الذين عرفوا حق تشكيل النقابات وتنظيم الإحتجاجات العمالية قبيل آلاف السنين، وتعتبر قرية "دير المدينة" والتي يرجع إسمها إلي "الدير القبطي" الذي أُنشئ في القرن السابع الميلادي.





أما الأسم القديم لها فكان "مكان الحق" أو "دار الحق"، ويبدو أن أقدم قرية في دير المدينة قد شُيدت في عهد "تحوتمس الأول" الذي عُثر علي إسمه مختومًا علي قوالب من الطوب اللبن التي إستُخدمت في بناء السور الذي أحاط بأول قرية.





وأكد "عامر" أن الملك "أمنحوتب الأول" هو من قام بتأسيس أول نقابه عماليه خاصة من العمال والنحاتين، ولا يوجد ما يشير إلى إنهم كانوا يجبرون على أعمال قاسية، وتقارير العمل تشير الى أنه من النادر وجود جميع العمال في وقت واحد بمكان العمل.





وأوضح أن التقارير تشير إلى أن الغياب عن العمل كان له العديد من الاسباب، منها المرض لأوقات قصيرة أو طويلة، وبعض العمال كانت لديهم ما يشبه نوع من التدريب الطبي وكان من مهمتهم معالجة المرضى، غير ان المرض ليس السبب الوحيد للغياب، لان شرب الجعة من بين الاسباب المسببة للغياب.