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تعليم

هندسة القاهرة توضح موقف برامج الساعات المعتمدة من الامتحانات النهائية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:57 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن امتحانات برامج الساعات المعتمدة سوف يتم تأجيل مقرراتها للطلاب في المستوى 400، وذلك للمسجلين بها في حالات التخرج، موضحا أنه كان من المقرر لهم أن يتم عقدها نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتيازها، ولكن تأجيلها لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة كالسنوات بنظام الفصلين.

وأضاف عبد الفتاح، لـ «صدي البلد» ، أن الكلية سوف تقوم بوضع جداول وضوابط لأزمة لتنفيذ ذلك مع التزامها بإعلان الجدول التفصيلي قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل، لافتا إلى أنه سيتم منح الطلاب فترة أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات لاستكمال مشروع التخرج.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أنه في حالة تسجيل طاالب لن يتخرج في هذا الفصل من مقررات المستوى 400، يخير بعد إعلان نتيجة الامتحان إذا كان لديه رغبة في احتساب الدرجه ضمن المجموعة التراكمي أو أن يعامل بتقدير ناجح وراسب في المقرر.

وتابع الدكتور حسام عبد الفتاح، أنه يتم احتساب الدرجات طبقا للائحة مقسمة بين أعمال السنة والامتحان النهائي بحيث يكون أخر موعد لأعضاء هيئة التدريس لإعلان أعمال السنة على موقع الكلية في 30 مايو المقبل، وذلك في صورتها النهائية قبل تسليمها الكنترول.

واستكمل عميد كلية الهندسة، أنه يمكن أن يتقدم الطالب للامتحان النهائي تلقائيا إذا كان استوفى فترة التعليم الإلكتروني عن بعد وقام بالفعل بالمشاركة في أعمال سنة هذا الفصل، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود أعمال سنة لأي سبب يتم دراسة حالته لتحديد أحقيته في التقدم للامتحان النهائي، وفي حالة أحقيته يتم تكليفه بأعمال إضافية فردية كأعمال سنة لتعويض تقصيره أثناء التعلم عن بعد.

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