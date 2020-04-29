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فن

بعد تجسيد دور والدتها .. فرق عمر صادم بين سوسن بدر وليلى عز العرب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:17 ص
شروق ابراهيم
أثار ظهور الفنانات بتجسيد دور الأم في دراما رمضان 2020 حالة من الجدل، وذلك بسبب عدم وجود فوارق عمرية كبيرة بين هؤلاء الفنانات والأخريات اللاتي يجسدن دور بناتهن.
 


ومن أبرز تلك الفنانات، ليلى عز العرب التي تقوم بدور والدة الفنانة سوسن بدر في مسلسل " ونحب تاني لية"، حيث لا يتعدي فارق العمر بينهما الـ 10 سنوات. 

تبلغ سوسن بدر من العمر 62 عاما، أما ليلى عز العرب 72 عامًا. 

تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

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