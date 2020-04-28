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توك شو

شيخ حرفة التكفيت: توارثنا المهنة عن أجدادنا.. وهي على وشك الانقراض.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:33 م
حرفة التكفيت
حرفة التكفيت
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ريهام فيكتور
قال الأسطى حسين، شيخ حرفة التكفيت، إنه كان يعمل بالمهنة منذ 62 عاما تقريبا، مؤكدًا أن مهنة التكفيت ورثها عن جده ووالده، لافتا إلى أن الأحفاد والأولاد الآن يعملون فى التكفيت وهي مهنة على وشك الانقراض.

وأضاف الأسطى حسين، من خلال حواره ببرنامج "باب رزق" المذاع على فضائية "دي ام سى"، أن مهنة التكفيت تروى تاريخ مصر على النحاس.

وأشار شيخ حرفة التكفيت، إلى أنه يروى تاريخ البلاد من خلال عمليات التطعيم بالفضة.

وتابع أن الرسم والحفر والنفقش على النحاس يحتاج إلى شمع ثقيل تحته ليثبته خاصًة فى حالة التطعيم، منوهًا أن والده من صنع باب اغا خان بأسوان عام 1964.

وأكد أن هذا الباب كان يحتوى على رسومات هندية تعبر عن تاريخ عريق إلى جانب عملهم فى المتحف الاسلامى فى الباب الخلفى بالستينيات.
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