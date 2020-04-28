AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. مي عمر تشارك جمهورها بصورة لها من مسلسل الفتوة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:35 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام -ندى فكرى
شاركت الفنانة مي عمر جمهورها  من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة لها من كواليس تصوير مسلسل الفتوة .

و علقت مي على الصوره قائلة :" ليل من مسلسل الفتوه "

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" دورك حلو اوي بجد ".
وتابعت أخرى قائلة :" قمر يا مي و المسلسل حلو جدا ".


 ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" كوكبة من النجوم بجانب النجم ياسر جلال وهم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة..


و يذكر أن  آخر أعمال مى عمر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ونال نجاحا جماهيريًا ونقديًا، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، هبة مجدى، ريم سامى، إدوارد، واخرون، تأليف ايمن سلامة، إخراج محمد سامى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. نور اللبنانية في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل "البرنس"

شاهد.. مى عمر تشعل الـ تيك توك على أغنية سقف

مي عمر تروج لمسلسل الفتوة.. شاهد

تفتكروا حصل إيه لشكر.. هنادي مهنى تشوق متابعيها بسؤال من مسلسل الفتوة

أحمد الشامي يشارك جمهوره بصورة مع ياسمين صبري وآيتن عامر

بعد الحلقة الخامسة.. مسلسل "الفتوة" يتصدر تريند "تويتر"

ترشيحاتنا

سعر الدولار يرتفع بالبنك المركزي للبيع.. ومصرف أبوظبي الأعلى قيمة

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

نائبة تطالب بارتداء الكمامات أثناء صرف المنحة الثانية من العمالة غير المنتظمة

السيسي يتابع خطة تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة مقرات المحاكم

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

صحي بامتياز.. مزيج الليمون والملح والفلفل يعالج 3 أمراض

بإطلالة محتشمة.. دومينك حوراني تبهر متابعيها على إنستجرام