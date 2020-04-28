شاهد.. مي عمر تشارك جمهورها بصورة لها من مسلسل الفتوة

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة لها من كواليس تصوير مسلسل الفتوة .





و علقت مي على الصوره قائلة :" ليل من مسلسل الفتوه "





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" دورك حلو اوي بجد ".

وتابعت أخرى قائلة :" قمر يا مي و المسلسل حلو جدا ".







ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" كوكبة من النجوم بجانب النجم ياسر جلال وهم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة..









و يذكر أن آخر أعمال مى عمر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ونال نجاحا جماهيريًا ونقديًا، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، هبة مجدى، ريم سامى، إدوارد، واخرون، تأليف ايمن سلامة، إخراج محمد سامى