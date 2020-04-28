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منوعات

بسبب كورونا.. البلجكيون مطالبون بتناول رقائق البطاطس مرتين

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يفضل البلجيكيون جيدًا رقائق البطاطس، التي تقدم مع المايونيز، ومع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" طالب المزارعون مواطنيهم الآن بشراء كميات كبيرة من البطاطس ومطلباتهم  بتناول رقائقها مرتين في الأسبوع بدلًا من مرة واحدة.

قال"رومان كولز" وهو واحد من اتحاد مزارعي البطاطس بيلجابوم على أن الأمر مسألة بقاء ، حيث يخشى قطاع تصدير البطاطس أن تتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تكديس حوالي 750000 طن من البطاطس في المستودعات البلجيكية ، حيث أدى الإغلاق إلى انخفاض الطلبات،  بحسب ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وحث كولز قائلًا: "لنأكل جميعًا الرقائق مرتين في الأسبوع ، بدلًا من مرة واحدة فقط"، فمنذ منتصف مارس ، تم إغلاق المطاعم في بلجيكا والعديد من الأسواق الأخرى لمزارعي البطاطس، بالإضافة إلى أن إلغاء العديد من مهرجانات الربيع والصيف في بلجيكا من مشاكل المزارعين. 

كما  تضررت التجارة الدولية في البطاطس، فقد تعد بلجيكا هي واحدة من أكبر مصدري منتجات البطاطس في العالم ، بما في ذلك رقائق البطاطس المجمدة، وترسل أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا إلى أكثر من 100 دولة.

وحتى لا تفسد البطاطس سيقوم الاتحاد الآن بتوصيل 25 طنًا من البطاطس في الأسبوع إلى بنوك الطعام في فلاندرز، حسب تقرير وسائل الإعلام البلجيكي.

فيما ضربت أزمة البطاطس المنطقة الفرنسية المجاورة، فهناك ما يقرب من 500000 طن من البطاطس لا تزال تنتظر العملاء ، ولكن من المرجح انها ستفسد.
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